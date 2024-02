“A Percy Fernández le gustaba mucho verse imitado y me decía mi doble”

En pleno show me pusieron una inyección de la cual no avisé que era alérgico y no me preguntaron si lo era. Me salí del escenario porque no sabía lo que me pasaba, y dejé a mi pobre compañera sola sin saber qué hacer. Gracias a Dios pude llegar al hospital con el pulso más abajo de lo que Oriente está ahora en la tabla (risas).