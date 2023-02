A pesar del auspicio cero y el tema político, este año hubo Carnaval cruceño

“Hicimos todos los esfuerzos para salvar el Carnaval, incluso con auspicio cero. El tema político perjudicó, pero esto es cultura, trabajo y fiesta, así que no podía suspenderse”, expresó Víctor Hugo Valverde, presidente de la comparsa coronadora Januchos Jr.



Las palabras de Valverde resumen el esfuerzo de los coronadores y de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) para salir airosos ante las diversas amenazas que este año sufrió el Carnaval cruceño.



El principal impedimento se registró en el Cambódromo, el sitio creado para albergar eventos como el corso, que no se pudo realizar por la acción de un grupo de vecinos que se opusieron.



La situación obligó a la ACCC a buscar otro lugar el mismo sábado en la mañana. La avenida Roca y Coronado fue el lugar elegido, pero tampoco se libró de los opositores a la tradición. Finalmente, luego de idas y venidas, de golpes y enfrentamientos entre los que estaban a favor y en contra, el corso se hizo con casi una treintena de ballets, pocas comparsas y una soberana que no le negó la sonrisa ni un instante al público, especialmente a los niños.



Esa actitud no varió durante los tres días de mojazón en María Laura Zamora, la joven de 22 años, que aceptó el reto de ser la reina del Carnaval, luego de la renuncia de Eliana González.



“Pasar la fiesta junto a los Januchos y las comparsas tradicionales fue un cambio muy grande, pero muy lindo, ya que sentí el cariño de la gente que se acercaba a saludar, bailar y sacarse fotos. Fue una experiencia muy grata, que me llena el corazón, y solo puedo estar agradecida con todas esas personas”, expresó María Laura, que durante los tres días recorrió las calles del centro alejada de los garajes, donde se concentró gran parte de la juventud carnavalera.



Esa fue otra manifestación del Carnaval de los últimos años que permaneció inalterable en este 2023. En los llamados parqueos o garajes se congregaron miles de jóvenes para disfrutar de los shows de diversos artistas nacionales e internacionales, entre ellos, Vilma Palma, Paco Barrón, Justin Quiles y Lenny Tavarez.



Estos espacios se han convertido en la alternativa para las nuevas generaciones, que optan por pasar los tres días en un ambiente privado y con seguridad. Los grupos de jóvenes que este año recorrieron la tradicional calle Ballivián cometiendo actos vandálicos terminaron por dar la razón a los que prefieren encerrarse.



Una actividad que transcurrió sin sobresaltos fue el Corso de las ciudadelas, que se efectuó el sábado en la zona de la avenida Cumabi, organizada por la Federación de Comparsas Carnavaleras de las Ciudadelas (Fecci) con la participación de los vecinos de la Pampa de la Isla, la Villa Primero de Mayo y el Plan 3.000.