A propósito de “vender las joyas de la abuela”

Lancé 5 propuestas apuntando a preservar la estabilidad -patrimonio nacional y condición indispensable para retomar las altas tasas de crecimiento- y no retroceder lo avanzado en los campos económico y social. Para ello, propuse un “shock financiero”: Subir las RIN del BCB y la oferta de dólares para atender la demanda de los operadores económicos y de la gente de a pie, y superar a corto plazo el delicado momento que vivimos. Para dar sostenibilidad a esta medida, planteé la necesidad de otro shock, un “shock de confianza”.

El shock financiero para bajar las expectativas negativas de la gente, producto de la exacerbación de la caída de las RIN, se podría lograr con 5 medidas para subir las RIN a niveles imposibles de conseguir a cortísimo plazo, de no mediar: 1) La consolidación de créditos externos para traer dólares al país; 2) La aprobación de la llamada “Ley del Oro”, para permitir al BCB que compre oro nacional en Bolivianos, incremente sus reservas y lo exporte para obtener dólares; 3) Convertir el oro monetario del BCB en más de 2.500 millones de dólares, a través de su venta, lo que está permitido por el Art. 16 de la Ley 1670 sin necesidad de aprobación legislativa; 4) Eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para las operaciones en divisas; 5) Que el BCB emita Bonos en Dólares a una tasa atractiva (7%, p. ej.) para atraer capital extranjero y para que la población, en vez de hacer cola para retirar dólares, haga fila para depositar sus dólares en los Bancos y ganar intereses, siendo que unos 10.000 millones de dólares estarían en poder de la gente, al margen del sistema financiero.

Para quienes no entienden estas sugerencias, especialmente los que utilizan la metáfora de “vender las joyas de la abuela”, habría que aclarar que si así fuera, la abuela estaría feliz de que sus joyas se vendan para impedir un inminente sufrimiento de su familia. El problema con quienes usan tal lenguaje emocional es que no dicen que si no se hace eso, el país corre el riesgo de pasar por algo similar a la Argentina, con un tipo de cambio oficial bajo -pero de oferta limitada- y un “dólar blue” cuyo precio es el doble en el mercado libre, provocando una inflación anualizada del 100% y un millón de nuevos pobres en 2022. ¿Es que, acaso, es eso lo que se pretende?