A propósito del Mensaje Presidencial y mi cumpleaños

Frente al inexorable transcurrir de las horas, días y años, qué importante resulta saber que la vida, por más larga que parezca, es breve; que cada uno de nosotros viene a este mundo a cumplir una misión; y, que tarde o temprano, creyentes o no, absolutamente todos vamos a morir y cosecharemos el buen o mal fruto de lo sembrado (unos en esta vida, otros, más allá de la muerte). Hago esta reflexión -en lo personal- por la cercanía de mi cumpleaños, algo que me recuerda que cada año que pasa estoy más cerca de partir de este mundo, llevándome a examinar mi vida y a hacer un recuento de lo hecho hasta aquí, para ver si estoy cumpliendo a cabalidad, con el cometido para el cual nací.

Entre las generosas expresiones por las redes sociales, se llevaron la flor: “El PIB de Bolivia creció casi seis veces en los últimos 20 años”; “Bolivia avanza en la industrialización, economía diversificada y sustitución de importaciones”; “El presidente promete industrialización hasta el 2025, año del Bicentenario de Bolivia” y “Presidente boliviano aseguró independencia económica de su país”. A no dudarlo, todo ello hizo feliz a muchísima gente del oficialismo.

Sin embargo, hubo también ácidos reclamos diciendo que el presidente “vende ilusiones y no da respuestas”; “Bolivia es un país en crisis”; “Media gestión de Arce confirma el fracaso del modelo masista”; “Evistas y opositores critican el mensaje de Arce; dicen que fue poético, maquillado y al estilo suizo”, llegándose incluso a un desafío público al vocero presidencial, Jorge Richter, por parte del analista económico Antonio Saravia, residente en EEUU, para debatir el tema…

Pero, volviendo a la reflexión del inicio, traigo a colación todas las expresiones anteriores porque detrás de cada una hay personas -gobernantes, gobernados e ingobernables- cada una con su propia historia, aunque ninguna de ellas con la verdad absoluta. Es cierto que el presidente del Estado expuso sus mejores estadísticas, como también obvió otras que preocupan a sus detractores (déficit fiscal, caída de las RIN, inflación reprimida, subvenciones, endeudamiento, etc.). Ahora, la gran pregunta es: Si ellos fueran gobierno… ¿No harían lo mismo?

De ninguna manera quiero justificar lo primero, de ninguna forma, pero… ¿Acaso se conquista a alguien, hablando de los defectos propios? ¿No se exageran, más bien, las pocas virtudes, para impresionar? Algo de esto pasa y no solo con el Gobierno actual, pasaba también con los de la época republicana. Como dijo el sabio Salomón, hace siglos atrás: “La historia no hace más que repetirse; ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol”.