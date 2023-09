A que eres liberal y no lo sabes

A veces, las etiquetas nos asustan. Nos remiten a debates acalorados, ideologías y filosofías complejas. Pero déjame plantearte una idea sorprendente: día tras día, en las elecciones que haces, desde las más triviales hasta las más trascendentales, estás practicando el liberalismo y probablemente ni siquiera te has dado cuenta.

Cuando decides cómo vestirte por la mañana, qué libro leer o cómo educar a tus hijos, estás tomando decisiones basadas en tu propio juicio y deseo. Estás ejerciendo tu libertad individual y la idea de que una sociedad próspera emerge cuando los individuos, y no el Estado, actúan según su propio interés, siempre y cuando no violen los derechos de los demás (Locke y Adam Smith).

Cuando en el supermercado eliges entre varias opciones de café, estás actuando en el libre mercado, y tu elección resultará en beneficio para la sociedad a través de la competencia entre marcas. Y si te has puesto una meta en lo personal y trabajas para lograrla, estás actuando en base al principio liberal de autodeterminación y deberás enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones (Friedrich Hayek y Milton Friedman).

Cuando escuchas con respeto otras opiniones, aunque no estés de acuerdo, estás practicando lo que Karl Popper llamaba la “sociedad abierta” a la diversidad y el debate. Si crees en el mérito y el esfuerzo en lugar del estatus o el origen, estás alineado con la visión liberal que prioriza el logro individual. Ludwig von Mises escribió sobre la importancia de un sistema basado en el mérito para el progreso económico y social.

Si has hecho una donación o ayudado a un vecino, estos actos de solidaridad voluntaria son lo que Thomas Sowell y otros liberales ven como la esencia de una sociedad moral y justa. No se trata de lo que se nos obliga a hacer, sino de lo que elegimos hacer, movidos por nuestra humanidad y compasión. Sin embargo, en ciertos contextos y bajo ciertas condiciones, la colaboración mediante el Estado es coherente y necesaria para cumplir con otros valores liberales fundamentales (John Rawls, Friedman y Popper).

Si te gusta el arte y la cultura, déjame decirte que el liberalismo también las defiende, incluso cuando estas actividades no son económicamente “productivas”. Smith y Friedman reconocieron que no todo valor es tangiblemente económico y entendían que la riqueza no es solo material.