A sangre y fuego…nos matan lentamente

Lamentablemente podemos decir que los pueblos del Oriente boliviano están sufriendo un ataque en el que el fuego, el incendio, es usado de nuevo, como en el pasado lejano, para destruir y dominar, en este caso destruir los bosques, para implantar otra sistema de producción y otra cultura. No importa si serán cocales o cultivos de soya, el resultado es la desaparición para siempre de los bosques que son los que generaban las posibilidades materiales para que ese territorio y sus habitantes mantengan la vida.

La magnitud y la indiferencia criminal frente a la tragedia es lo que más espanta: leo por ejemplo que en Ecuador han movilizado el país con helicópteros, fuerzas armadas etc., porque se han quemado ya…15.000 hectáreas. Es que los incendios se atacan en todas partes con hidroaviones cisterna que se abastecen en los ríos, maquinaria pesada y otros modernos sistemas. Aquí pretendemos apagar llamas de 30 metros de altura con sacrificados voluntarios dotados solo de pala, picota y manguera, cuando el desastre es nacional y global, involucrando la destrucción del ecosistema amazónico.

Pero no es solo como etnia, como pueblo y como cultura que nos están liquidando, también podemos asegurar como simples habitantes que con el humo de los incendios nos están matando lentamente. No son las alergias, la tos o las conjuntivitis las consecuencias graves de este ataque: son las partículas PM de 2.5 micrones, típicas de estos incendios forestales que por sus dimensiones penetran en los alveolos de los pulmones y se acumulan pues no podrán salir jamás.