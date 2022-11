A septiembre, exportaciones de productos no tradicionales superan en ingresos al gas natural

Hasta el mes de septiembre, las ventas externas de los productos no tradicionales superaron las de gas natural y participaron en el 30% del total de artículos que el país vendió al mundo. Así lo reflejan cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en base a números del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hasta ese mes, las ventas externas llegaron a los $us 10.582 millones. El monto representa un crecimiento de hasta el 33% a la cifra registrada en el mismo periodo del año pasado.

Más en detalle, según el reporte del IBCE las exportaciones de los productos no tradicionales subieron un 58% en valor y un 48% en volumen, con relación al mes de septiembre de 2021.

Este crecimiento fue impulsado por el buen desempeño de las exportaciones de los productos oleaginosos y derivados como también de las ventas externas de castaña, carne bovina y azúcar.

Según el ente privado, el valor total del sector no tradicional llegó a los $us 3.148 millones, mientras que la venta de hidrocarburos fue de $us 2.399 millones.