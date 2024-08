A un año del Bicentenario

6 de agosto de 2024. En un año conmemoraremos 200 años de la fundación de la Republica. Sin embargo, parece que esta fecha no significara mucho pues no existe ningún proyecto serio no solo de celebración, que al final del día son eventos importante de gran significado que pasan, sino lo que sería verdaderamente trascendental, de análisis y de debate profundo sobre las condiciones en las que el país llegará al Bicentenario y los desafíos que deberá afrontar en lo que queda de este siglo para por lo menos pretender alcanzar niveles de desarrollo y prosperidad que permitan a sus habitantes tener las oportunidades de vivir con dignidad.