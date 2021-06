Aasana anuncia un paro para la próxima semana; dejarán de atender vuelos en aeropuertos

Escucha esta nota aquí

Desde las 00:00 del jueves 24 de junio los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), dejarán de atender los vuelos nacionales e internacionales y solo serán atendidos los vuelos de emergencia, así lo confirmó el ejecutivo de esta entidad, Néstor Villarroel.

“El Gobierno no dio cumplimiento con el pago de los sueldos adeudados hasta el 15 de junio, además tenía que promulgarse el decreto supremo donde se otorga un fondo rotatorio de casi 84 millones de bolivianos, por eso vamos a parar el funcionamiento de los 42 aeropuertos que tiene el país”, señaló Villarroel en contacto telefónico. 37 días duró la tregua entre el Ministerio de Obras Públicas y los trabajadores.

El 20 de mayo los aeropuertos dejaron de atender al público y los vuelos fueron paralizados, en ese entonces se firmó un acuerdo para atender las demandas de los trabajadores, pero estos afirman que nada se cumplió.





“Ya nos hemos reunido varias veces, hemos firmado varios acuerdos, pero nada se cumplió, entonces vamos al paro y no vamos a entrar a una negociación”, advirtió Villarroel al descalificar las comisiones que acordaron el 20 de mayo.





En mayo los trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana (Fenta), acordaron reunirse en comisiones que permitan encontrar salidas a los problemas financieros. El ministro de Obras Públicas dijo que la aeronavegación fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y exhortó a los trabajadores entender esta situación, porque el paro de labores no solo afectó a Bolivia, sino a todo el mundo.





Ahora Villarroel dijo que el paro será total, en todos los aeropuertos del país, tanto en los troncales (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz), como en los aeropuertos pequeños, “no va a haber ninguna operación en ninguno de esos aeropuertos, a no ser que sean vuelos de ambulancias o vuelos que traigan medicamentos, en esa situación sí, pero vuelos de itinerario no van a ser atendidos”, advirtió el dirigente.