Abren pesquisa contra el exsecretario de Camacho

La admisión del proceso duró menos de un día. La Fiscalía activó ayer una investigación contra Fernando Pacheco, quien fue secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz hasta el pasado viernes.



La investigación, de acuerdo con la querella presentada por el mismo gobierno departamental, es por uso indebido de influencias, concusión y beneficios en razón del cargo, tres delitos de corrupción que Pacheco pudo cometer si se comprueba que habló de “coimas” y “recaudaciones” en un registro de audio que comenzó a circular en redes sociales.



“Cualquier hecho irregular que no esté en el marco de la ley tiene que ser investigado. Hemos seguido al pie de la letra y más allá del debido proceso, del derecho a la defensa que tienen todos los funcionarios públicos, actuamos en el marco de la transparencia de la gestión”, afirmó en la Fiscalía Efraín Suárez, asesor de Gestión Institucional de la Gobernación, luego de presentar una denuncia contra su excolega y quien fue parte del gabinete de Luis Fernando Camacho.



Pasado el mediodía y tras la querella de la Gobernación, Pacheco se presentó en el Ministerio Público. Llegó con su abogado. “Lo único que he hecho es trabajar por este pueblo. Me remito a la investigación, no voy a dar ninguna declaración antes. Mi renuncia no tiene nada que ver con la denuncia”, declaró el exfuncionario a los periodistas.



La Fiscalía avanzó. Tras admitir la denuncia y aceptar la primera comparecencia del denunciado, formalizó una citación penal para el 8 de septiembre. El documento establece que si no se presenta será aprehendido por la Policía.



Dadda Dayana Angola, directora de Migración de Santa Cruz, confirmó, por su lado, que se activó una alerta migratoria contra el exsecretario de Salud. “La Dirección General de Migración recibió la alerta migratoria y como brazo operativo, junto a la Fiscalía, activamos esta alerta que no tiene ningún plazo, pues estará vigente hasta que el juez lo decida o cesen las investigaciones”, precisó.



Angola explicó que esta notificación contra el exsecretario de la Gobernación cruceña se da a pedido de la Fiscalía Departamental, que le inició una investigación por delitos de corrupción y aclaró: “La alerta migratoria no es impedimento de viaje para que el ciudadano no salga del país, simplemente es un mecanismo de control migratorio que permite identificar si el ciudadano pretende salir del país”, comentó la directora regional de Migración.



La querella se hizo luego de que en redes sociales se difundieran audios que vinculan a Pacheco con supuestos cobros de coima, desde Bs 20.000 hasta Bs 50.000, por compras menores de productos, como medicamentos, respiradores, barbijos y otros.



Más tarde, el médico cirujano Edil Toledo, quien hasta ayer fue director de Gestión Hospitalaria, asumió la secretaría que estuvo a cargo de Fernando Pacheco.



Ponderó las acciones que desarrolló su antecesor y destacó los indicadores de la vacunación contra el Covid-19, que son los más altos de todo el país. Evitó referirse al caso que investiga la Fiscalía y señaló que tomó “el desafío de mejorar la salud” de Santa Cruz.