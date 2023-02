Absolutismo siglo XXI

La Policía dijo que no tenía autorización para aceptar una denuncia (sic), el gobernador del penal de Chonchocoro dijo que no se encontraron ni cámaras ni cableado, cosa natural pues la cámara estaba en poder del abogado de Camacho antes que “la justicia” la haga desaparecer. Un diputado masista (Cabezas) dijo que se trataba de un show montado por la víctima. Un exviceministro (Siles) dijo que ante la ausencia de evidencias había que esperar el informe policial y de las autoridades competentes (ya me imagino al gobernador del penal autoacusarse como autor material e intelectual de este repugnante delito. Un poquito más y van a terminar pidiéndole a los violadores que se presenten a la Fiscalía para denunciar su crimen, o que un narcotraficante se presente a la Felcc con 5 toneladas de cocaína para denunciar narcotráfico y de paso incriminarse).