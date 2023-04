ABT afirma que no emitió permisos de desmonte en el predio agrícola Santagro

Después de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) refrendara que el 100% de Santagro es tierra fiscal, y que la Fundación Tierra advirtiera que prácticamente en su totalidad -abarca una extensión de 2.100 hectáreas- fue desmontada y chaqueada, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) salió al paso para explicar que no autorizó ni aprobó ningún desmonte , en el lugar donde días atrás se reportó el fallecimiento de dos personas tras una batalla campal e intento fallido de cosechar 1.800 hectáreas de soya.

“De acuerdo al seguimiento realizado durante el último periodo no se han ejecutado nuevos desmontes, si bien existe mayor cobertura de desmontes entre 2000 y 2005 fueron en los gobiernos neoliberales. Durante el Gobierno del Estado Plurinacional no se efectuó nuevos desmontes”, dijo Quiroga.

Anotó que en la actualidad la ABT realiza monitoreo y seguimiento permanente al predio Santagro, a objeto de no permitir nuevos desmontes o quemas ilegales. “Es importante aclarar que las medidas precautorias son para lo venidero, surte sus efectos para adelante, no tienen carácter retroactivo y se viene dando cumplimiento estricto al mismo. La ABT no otorgó ninguna autorización en el área, en el marco de sus competencias”, expresó Quiroga.