Abuso sexual infantil, mucho anuncio y poco cambio en el sistema

Echeverría cree que el país avanzó en tener una mirada progresista hacia los derechos y estándares de protección de la mujer, pero que “seguimos estancados en el tema de los niños. En Bolivia no tenemos especialización en derecho de la infancia, no tenemos los abogados de la niñez , a diferencia de otros países”, aseveró.

Opina que “no cambia el sistema, todo sigue igual”, porque los cambios en la normativa no van acompañados de otras medidas . “Cómo es posible promulgar una ley para que los delitos sexuales no prescriban, cuando ni siquiera hay eficacia y rapidez para sancionar los delitos actuales”, cuestionó.

Opina que es lamentable que, especialmente los policías, en todas sus unidades no tengan ni las herramientas indispensables para trabajar, “algunos hasta piden hojas de papel, y esto no es de ahora, viene de años para cualquier caso. No les dotan, pasa en todas las Estaciones Policiales Integrales (EPI)”, apuntó.

Esta cruda realidad la ha vivido Isabel, luego de que su hija fuera abusada por su padre biológico. “El policía asignado me decía que no tenía ni para gasolina, ni tinta para la impresora, que debía colaborar. No le di un peso y creo que por eso se parcializó. Encima lo chistoso es que uno tiene que ir a notificar al agresor, porque el asignado no quiso ir. Hasta se molestaba de que yo fuera a ver el cuadernillo de investigación”, contó la madre, que vio sobreseído al acusado, y que ahora espera el fallo de la Fiscalía de Distrito.