Acción de cumplimiento improcedente

No obstante, y a pesar de lo cierto de las manifestaciones precedentes, no se escuchó a nadie referirse al paso previo y que debe ser obligatoriamente observado, cual es la procedencia jurídica de la acción presentada a fin de verificar si es o no, la vía formal e idónea para declarar ausente al gobernador y autorizar a que el vice asuma sus funciones. ¿Acaso ingresarán al fondo del problema utilizando esta acción?