Acuíferos, conservación y coherencia

En cuanto a la Autoridad Ambiental Departamental, ha dejado de fiscalizar los escurrimientos de áreas agrícolas y contaminación de los cuerpos de agua recepto - res (ríos, arroyos, otros), según se establece en el art. 40º del RMCH. Su responsabilidad en la emisión de las licencias ambientales, debiera perfeccionarse aún más en sus procedimientos técnicos de aprobación de instrumentos de regulación ambiental, que concluyen con la emisión de la tan ultrajada licencia ambiental si el control sistemático y eficiente post licencia ambiental. Este perfeccionamiento incluye necesariamente que sus equipos de gestión y control ambiental estén conformados por profesionales capaces de observar en el marco de la norma, qué proyectos urbanísticos u otros no cumplen las exigencias que estos ecosistemas requieren para su sostenibilidad en el tiempo, haciendo notar a los gobiernos autónomos municipales que componentes claves de aquellos proyectos no cumplen los parámetros exigidos, coadyuvando de esta manera con los gobiernos Municipales el ordenamiento del territorio a fin de evitar las aprobaciones indiscriminadas de proyectos urbanísticos, entre otros. Este es el problema de fondo, y no la sola protección de los acuíferos, intentar protegerlos con alguna norma, por más noble fin que tenga esta, será imposible cumplir con el objetivo, si no se trabaja en la fuente y esta se encuentra en los territorios autonómicos y/o municipales. Urge elevar los criterios y parámetros técnicos ambientales para estas zonas frágiles en términos de ecosistemas hídricos.