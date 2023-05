Acusan al exministro de Medio Ambiente por cobros a funcionarios

Según Ramírez, las acusaciones fueron presentadas en las oficinas de la Csutcb. En ese sentido, solicitó indagar a otros dirigentes que tenían conocimiento de estas irregularidades. Por su lado, el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, aseguró que la dependencia a su cargo no adjudica obras ni está involucrada en malos manejos económicos.

“A la Csutcb venían a denunciar sus funcionarios con planillas de cobros de Bs 4.000 y 5.000 . Eso se lo hemos transmitido al presidente Luis Arce para que releve a algunos ministros que estaban involucrados en hechos de corrupción, pero el presidente Lucho no nos hizo caso”, relató Ramírez.

En enero de este año, el diputado Héctor Arce advirtió que los montos económicos no llegaban a las cuentas bancarias masistas y que iban a investigar cuál es el destino del dinero que se seguían cobrando a los servidores públicos.

“La información bancaria que se analiza no se hará en uno o dos días porque son cientos o miles de operaciones. Hay que hacer un cruce de información entre entidades financieras. No es un proceso que vaya a tomar poco tiempo”, indicó la viceministra Susana Ríos.

Un viceministerio se aparta El viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Magín Herrera, se apartó del caso coimas e informó que la dependencia a su cargo no adjudica obras ni hace contrataciones. Asimismo, dijo que puso a disposición toda la documentación de su cartera y sus cuentas personales para que sean investigadas.

“No tenemos ninguna relación en el mal manejo económico. No es la instancia que implementa proyectos, que financia proyectos, sino que en coordinación con los gobiernos autónomos hacemos que la ley 373 se cumpla. La relación del porcentaje del presupuesto que manejamos no llega ni al 1% del total que se administra”, dijo la autoridad en contacto con EL DEBER.