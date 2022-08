Adultos mayores: los sabios olvidados

Hace algunos días se conmemoraba el día del adulto mayor, entre felicitaciones y agradecimientos para las personas que están en esa hermosa etapa de la vida, sin embargo, el diario vivir de esas personas es desalentador en buena parte del mundo occidental, especialmente en los países de Sur América donde después de pasar toda una vida de entrega y servicio en la construcción de un país, llegan a la jubilación (si es que la obtienen o les alcanza) con unas condiciones nada agradables, además, no cuentan con servicios médicos idóneos para sobrellevar el desgaste del cuerpo propio de la tercera edad; aunque los doctores hacen maravillas para atender a este sector de la población, la estructura del sistema no está adaptado para brindarles un servicio de calidad, se puede palpar en las largas filas de los abuelos para ser atendidos y la falta de recursos económicos para comprar los medicamentos necesarios, porque el Estado no los proporciona.