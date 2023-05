AFP Previsión BBVA rechaza acusación estatal y dice que inversión en Fassil fue legal

Antes de esta intervención, el banco informó que estaba siendo víctima de ataques contra su reputación en redes sociales que derivaron en retiro masivo de depósitos. Esto motivó a que incluso pidiera el auxilio del Banco Central de Bolivia (BCB) para aliviar su problema de liquidez solicitando un crédito por $us 90 millones tanto en moneda nacional y dólares.

Sin embargo, el BCB informó que la financiera no cumplió los requisitos necesarios. Sin la liquidez suficiente, el banco enfrentó largas colas de ahorristas, que llegaron para exigir su dinero.

Fue en este contexto que el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro acusó, sin dar nombre, que una AFP invirtió $us 90 millones en Fassil sabiendo que tenía problemas.

“Una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invirtió en Fassil $us 90 millones en los meses previos a la intervención de ese banco y cuando ya se sabía que estaba pasando por momentos “muy complicados”, reveló.