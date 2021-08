Agenda de juicios del Gobierno oculta deficiencias de Arce en al menos cinco áreas, según analistas y opositores

Escucha esta nota aquí

La agenda política del Gobierno, que está relacionada con los juicios en contra de exautoridades por los hechos de 2019, es utilizada para ocultar la falta de atención del Ejecutivo para atender los problemas y carencias en la salud, la reactivación económica, la educación, el sometimiento de la justicia al poder político y la dotación de tierras para sectores afines al MAS. En eso coinciden analistas y líderes de la oposición a requerimiento de EL DEBER, mientras que los oficialistas aseguran que el Gobierno tiene el control de la situación en el país.

La expresidenta Jeanine Áñez está con detención preventiva desde hace más de cinco meses, acusada por un supuesto golpe de Estado. Ese hecho ocupa la agenda central del Gobierno. Arce no se ha reunido con los empresarios para iniciar la reactivación. Los contratos del personal de salud están por concluir y el Gobierno no está dispuesto a renovarlos a pesar de la amenaza de la llegada de la cuarta ola del covid-19 y el futuro de la educación no está claro. Los incendios en Santa Cruz crecen y los sectores apuntan a los que recibieron tierras del INRA.

El jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Erwin Bazán, aseguró que en estos momentos el sistema democrático está en riesgo porque los políticos de turno utilizan la democracia para sus intereses.

Por su lado, Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, observó que el Gobierno utiliza los juicios contra los opositores políticos para distraer a la población.

En contrapartida, el senador del MAS, Félix Ajpi, manifestó que la oposición miente, que el plan económico está en marcha y comienza por medidas para socorrer a los desempleados.

Marcelo Arequipa observó que el Gobierno decidió sintonizar con el MAS en lo político, “y decidió sacrificar la estabilidad social y política para imponer la teoría del golpe de manera hegemónica, aunque no todos los bolivianos crean y acepten que lo hubo. En ese sentido, el politólogo dijo que si algo demuestra el informe del GIEI es la necesidad urgente de introducir una reforma en la justicia, y eso debe reflejarse en la voluntad del Gobierno, que planteó un ajuste, nada más”.

El senador Ajpi admitió que en este caso el gobierno comenzó “con brío, y la reforma judicial fue perdiendo fuerza, pero con el informe del GIEI la retoma”. Pero, el presidente de Diputados, Freddy Mamani (MAS), dijo el martes que esta reforma judicial deberá esperar.

Para Arequipa, el aspecto de la educación es fundamental. “No sabemos cuál es el plan del Gobierno para volver a clases de manera progresiva”.

El diputado Bazán señaló que no hay avances de la educación en el contexto de la pandemia. “Si bien no se suspendió el año escolar, le ha cargado la responsabilidad a los profesores y a los padres de familia sin capacitación ni tecnología. Hay niños que no pasan clases porque no tienen más de un celular en casa. Ni qué decir de la cualificación”.

El diputado Reyes, de CC, consideró que “el ministro ha delegado la responsabilidad a los municipios, no hay acceso gratuito a los datos de internet, y todo depende del bolsillo de los padres”.

La visión del MAS es opuesta. “Hay avances, vamos hacia la educación semipresencial, con textos elogiados hasta por los maestros opositores”, dijo Ajpi.

Arequipa señaló que no hay una hoja de ruta para la reactivación económica. “Una vez más hay movimientos que tiene que ver con ajustes para estabilizar la economía, eso no es reactivación”.

Bazán fue categórico: “No tienen un plan de reactivación. Se limitan solo a aplicar medidas neoliberales, como los incentivos tributarios, la excepción de impuestos, para paliar la economía. Son socialistas de discurso, nada más”.

En la pandemia, Arequipa destacó que el gobierno trajo las vacunas, pero falta comunicación. “No logran convencer a la población de que vacunarse sí es el camino para una reactivación económica”, señaló el politólogo.

Bazán acotó que “este gobierno que habla de que tiene una base social y sectorial muy importante, de apoyar el discurso indígena tiene un gran problema: donde peor atendida está la pandemia es en el área rural. Ya pedimos informes al respecto. Todo se ha limitado a las vacunas, pero no hay avances en la habilitación de unidades de terapia intensiva, ni calidad de infraestructura hospitalario, ni ítems”. Ajpi consideró que el problema es la falta de apoyo de los gobiernos subnacionales.

Sobre el conflicto de la tierra, Arequipa la calificó como “una bomba de tiempo”.

Los colonos, según Bazán, que llegan por la dotación arbitraria “creen que es cortar y chaquear y generan incendios”. Reyes denunció que hay un objetivo político, “quieren meter gente a Santa Cruz para ganar votos".

Ajpi señaló que la tierra debe repartirse equitativamente. “Los interculturales, ni los campesinos provocaron los incendios en la Chiquitania”, dijo.

Lea también ECONOMÍA EL BCB informa que Bolivia recibe del FMI $us 326,4 millones Los recursos corresponden a los Derechos Especiales de Giro que ascienden a $us 650.000 millones para beneficiar a los países miembros del Fondo Monetario Internacional