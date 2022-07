Agro y transportistas denuncian que se raciona el diésel, pero YPFB lo niega

El abastecimiento de diésel vuelve a ser un dolor de cabeza para el sector productivo. Ayer lunes, agricultores del Norte Integrado y transportistas denunciaron el racionamiento del combustible en esa zona y se declararon en emergencia porque la falta del carburante perjudica a 5.000 productores. Es más, indicaron que el racionamiento retrasa el avance de la zafra cañera y la siembra de soya de esa región.

Desde YPFB negaron esta situación e indicaron que existe un incremento en la demanda adicional. Sostuvieron, además, que “algunos malos” ciudadanos buscan el insumo para desviarlo al contrabando.

Eliazer Arellano, presidente de la Asociación de Productores Grupo Norte, señaló que desde hace dos días los productores de los municipios cruceños de San Pedro y Saavedra no cuentan con el suministro pleno de diésel. Indicó que ayer lunes llegó solo un cisterna con 20.000 litros y no con los 35.000 litros habituales. Esta cantidad, calculó, alcanza para dos días de trabajo o menos.

Esta situación afecta a más de 20 comunidades productivas y perjudica el trabajo de más de 5.000 familias que viven del cultivo de la soya y de la zafra cañera, la cual está en pleno desarrollo. “Si no hay diésel no se puede sacar la caña de los campos y no se puede sembrar la soya”, precisó Arellano.

Juan Yujra, secretario ejecutivo del Transporte Pesado de Santa Cruz, al que están asociadas las cisternas que trasladan el diésel a las provincias, dijo que YPFB rebajó los cupos. Afirmó que antes enviaban a las provincias cisternas con 50.000 litros, pero ahora solo las cargan con 20.000.

“Están distribuyendo a todos, pero en menos cantidad a las provincias. Yacimientos debe dar una explicación. En las refinerías están los camiones esperando para distribuir el diésel”, manifestó.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, descartó un racionamiento del producto y aseguró que el combustible está siendo distribuido con normalidad a todo el departamento, incluso con despachos que son superiores al del promedio nacional. Es más, reveló que existe un remanente del carburante.

“El producto subvencionado está garantizado”, subrayó.

Por otro lado, sostuvo que la demanda subió hasta un 15% y atribuyó la situación a que “algunas personas inescrupulosas adquieren el combustible para desviarlo al contrabando”.

Justamente ayer, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, pidió a la población denunciar el comercio ilegal del producto, actividad ilícita que atenta contra la seguridad energética del país.

Molina hizo este pedido durante la entrega a YPFB de 100.000 litros de combustible incautados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los cuales iban a ser revendidos en el Perú.

La anterior semana, la estatal aseguró que realizó una importación fuerte para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina hasta fin de año.