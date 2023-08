¡Aguante Milei!

Los resultados obtenidos por el célebre Milei en las PASO argentinas, han despertado hondos “wishful thinkings” en la muchachada de Calacoto y Equipetrol. Las más discretos, sobre todo en parte del círculo rojo, se contentan juntando las manos y elevando la mirada al cielo, ojaleándose en que en cualquier momento aparezca de la nada el mesías libertario bolita, y los más ilusos afirman que ya llegó encarnado en un columnista cuyo nombre todavía no he podido retener, y que solamente falta un empujoncito para convertirlo en candidato con posibilidades.

Debo confesar que yo también me incluyo en este selecto grupo, pero probablemente por razones distintas. Deseo sinceramente que Milei sea elegido presidente de la Argentina, porque creo que pase lo que pase como producto de esa elección, estaré más contento y satisfecho de lo que estoy ahora.

Yo creo personalmente que los “postulados” del libertarismo son inadmisibles, inviables, constituyen un retroceso de la civilización occidental y son incompatibles con mis convicciones liberales y democráticas, y por tanto estoy persuadido de que si cumple con lo prometido le va a ir como en la guerra y va a salir montado en un burro, cosa que me alegraría mucho si no fuera porque el chiste puede venir acompañado de una tendalada de muertos y de un costo social monstruoso en un país que se ha empeñado sistemáticamente en demostrarse que siempre pueden hacerlo peor.

Si termina transando con la casta para salvar el pellejo y para que las cosas no se le vayan de las manos, habrá pasado de ser un demagogo a ser un populista de derechas más como los varios que hemos visto, y eso también me parece positivo, porque al final la gente se da perfectamente cuenta de eso, y todos sabremos que delante nuestro pasó otro chanta, solo que esta vez de extrema derecha.

Ahora bien, si ocurre que el hombre cumple lo que ha dicho que va a hacer, y sus medidas funcionan como dice que van a funcionar y resuelve los problemas que tiene que resolver, también me alegraré. Se habrá demostrado de esta manera que los radicalismos sí funcionan, y que en realidad tenían que ser de derecha y no de izquierda (utilizo estas categorías anacrónicas solamente con fines descriptivos), y que toda la construcción intelectual liberal desarrollada hasta ahora estaba errada. Y se habrá demostrado que la clave del futuro es un salto al pasado que en algún momento creímos haber superado. Habré perdido yo desde mis convicciones liberales, pero esa derrota no significará nada frente a la constatación de que todos estábamos equivocados y que la fórmula mágica era un retorno parecido a las leyes de la selva.