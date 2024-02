Aguilera adelanta que hasta el viernes presentará su gabinete de secretarios

Adelantó los nombres de Orlando Saucedo, secretario de Hacienda, y Lorena Salguero, secretaria de Gestión Institucional, como algunas de las autoridades que se mantendrían en el Ejecutivo departamental cruceño. “Son firmas delegadas y trabajarán conmigo para que no se corten los procesos que la Gobernación debe cumplir en favor de la ciudadanía”, aseguró la autoridad.

Agregó que siempre ha sido institucionalista, y que no pertenece a ninguna sigla política. “Eso siempre lo he dicho. Vengo a trabajar por Santa Cruz y siempre lo voy a hacer donde se me llame”, manifestó Menacho.