Aguilera debe asumir hoy la Gobernación y autorizan uso de la fuerza pública, si es necesario

Las resoluciones constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. En el caso de la sentencia 1021/2023 debe ser cumplida en forma inmediata y no hay plazos. Sin embargo, hay que respetar la decisión de la Sala Constitucional de otorgarles 24 horas. No obstante, estemos o no de acuerdo, ningún ciudadano boliviano debe dejar de cumplir lo que dice una sentencia constitucional y quien no cumple con aquello, incurre en la comisión de delito de desobediencia a resoluciones constitucionales y acciones de defensa.