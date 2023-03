Aguilera dice que estuvo lejos de las decisiones y situación de Camacho se agrava

El vicegobernador cruceño, Mario Aguilera, no calló nada. Reveló que desde el principio de la gestión de Luis Fernando Camacho fue alejado de las decisiones importantes y, aunque siempre dialogó y solucionó las diferencias con el gobernador, admitió que sí tiene problemas con su entorno. Mientras, la situación judicial de la máxima autoridad de Santa Cruz se complica y enfrenta la posibilidad de que alarguen, por otros seis meses, su detención preventiva.

En una entrevista con el programa ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, el vicegobernador Aguilera declaró que “la estructura política no debería ser parte de las dificultades , y en lugar de ello tendría que ser un equipo que ayude a avanzar y a liberarte de la carga. La configuración política dentro de la gestión son tus oídos, ojos y manos en todo el departamento”.

Aguilera lamentó que desde que asumió el cargo, el 3 de mayo de 2021, percibió un ambiente “complicado ”, provocado por el entorno de Camacho. Recordó que no fue invitado a participar de varias reuniones de gabinete ni lo tomaron en cuenta en la toma de decisiones sobre los mejores perfiles para los cargos de secretarios, siendo que, según su criterio, en la Gobernación falta “experiencia” para reforzar el equipo.

“Nunca he tenido una diferencia con Luis Fernando y las veces que hemos conversado de asuntos delicados se han aclarado en cinco minutos”, por lo que no ve una relación desgastada, como lo hizo notar el asesor de Gestión, Efraín Suárez.

Aguilera negó que haya existido malas intenciones en sus acciones y explicó que envió las cartas a la Asamblea y al Ejecutivo en tres ocasiones para obtener una interpretación de la palabra “ausencia” dentro del Estatuto Autonómico para no incurrir en la duplicidad de cargo.

“ Yo no quiero ocupar el cargo de Camacho , si me hubiera interesado esa silla, de entrada, el 28 (de diciembre) en la tarde hubiera ido a demandar ese derecho y cometer el error que pudo haber sido la duplicidad de cargo”, sostuvo Aguilera.

Reconoció que esta situación tirante en la Gobernación lo incomoda y que en algunos momentos pensó en alzar las manos. “Siempre es una posibilidad”, reveló. No obstante, sostuvo que se mantendrá firme cumpliendo con sus responsabilidades. “Yo asumí un compromiso como hombre, como persona, con un pueblo al que yo aprendí a valorar desde mi cuna”, añadió.

En un breve contacto con esta casa periodística, Martín Camacho, abogado del gobernador, manifestó que no fueron oficialmente notificados respecto a la imputación, pero que verificarán en las próximas horas.

Antes de emprender el viaje, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro , y no al vicegobernador Mario Aguilera.

“El decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba, por lo cual esa situación fue subida a la Gaceta la información de un decreto que no debió haber ido”, aseveró en aquella oportunidad.