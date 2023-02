Aguilera se irá si Camacho renuncia y admite que está alejado de Creemos

“Estoy dispuesto a renunciar. Si el gobernador renuncia, yo me voy automáticamente con él. Si el gobernador se mantiene en su posición, yo voy a mantener la gestión del gobernador, desde esta silla”, aseguró y complementó que no es ni “cobarde ni traidor”, sino “institucionalista y autonomista”.

Sobre la relación con Creemos y Camacho, Aguilera reveló que los canales de comunicación son escasos , incluso afirmó que, cuando intentó reunirse con Camacho en el penal de Chonchocoro, el personal de Gobernación no hizo las coordinaciones a tiempo y esa reunión no pudo llevarse adelante.

“Desde su secuestro no he tenido la oportunidad de hablar con él, con mi amigo, Luis Fernando Camacho Vaca, el gobernador. He ido a La Paz. Las personas que deben hacer las gestiones para que yo tenga la oportunidad de sentarme con él, visitar a mi amigo, a la autoridad, no hicieron el trabajo correspondiente; por lo tanto, no se me permitió conversar con él”, lamentó.