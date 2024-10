Ahí van, unos y otros a destruirlo todo

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Dogmatismo, ambiciones, miradas cortas, mentiras, desinterés, desidias, mitos y falsas afirmaciones son, entre otros, los vocablos que aplicados a la coyuntura y al contexto puede dar referencias aproximativas de argumentos a la interrogante propuesta. El planteo, apesadumbrado, del porqué malamente se nos ha instalado este ensañamiento histórico, parece hallar respuestas en el cuento corto de Sergio Almaráz (1967), cuando imaginó en un relato la visita del diablo que le decía “arruinaré a los bolivianos, serán castigados. ¿Cómo? Van a sufrir hambre. No tenemos papa ni carne. Los empobreceremos. Es tarde, de ello se encargaron la South American Placers, la International Metal Processing y la Gulf. Los mandaremos al caos. Tenemos logias y partidos políticos. No hay caso -dice el diablo- ahora me doy cuenta por qué se dice que es un pueblo de ingratos, por qué lo olvidan todo. Les mandamos las guerras del 79, del 903, la del Chaco, plagas y hambrunas. Me marcho.” Almaráz hoy tendría un cuento más largo.