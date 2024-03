Ahora esperamos los datos del Censo

El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, eligió el camino más complicado para la realización del Censo. Luego de una postergación inconsistente del que debió realizarse el 16 de noviembre del 2022, y de 36 días de paro nacional para arrancarle al poder una Ley que garantizara su ejecución, se concretaron dos acuerdos: su realización el 23 de marzo del 2024, y que los resultados preliminares entregados en septiembre, se incorporarán al Presupuesto General el año 2025. Al estilo del centralismo que ignora al estado de las autonomías, el INE definió tiempos, etapas, cronogramas y ejecución, sin tomar en cuenta poderes territoriales, sociedad civil y comunidad científica que expresaron, de todas las maneras, la voluntad de trabajar juntos.



A pesar de ello, el Censo deja dos evidencias positivas, y que, si las observaciones que se están formulando no alcanzan volúmenes exorbitantes, no modificarán su consecuencia.



La población económicamente activa identificó las 30 ciudades donde existe excedente económico y oportunidades, y hacia allá se ha trasladado sistemáticamente sin que medie una política pública de planificación territorial; esa realidad reconoce el “vivir en ciudades”, y el “abandono migratorio de las áreas rurales” como definiciones del Bicentenario. La evidencia demuestra que, en 74 años, la Bolivia “originaria indígena campesina” que en 1950 era el 74% de la población, se abre a otra de naturaleza urbana, que hoy representa el 80%.



Este no es un dato simplemente demográfico, sociológico o etnográfico; significa una modificación radical de las relaciones de la sociedad con el estado, su modo de producción, necesidades de nuevos saberes, ajuste a los mecanismos de representación y la construcción de una visión que los reconozca y acepte. Afirmando que hoy no está en entredicho la capitalidad, fue a partir de otra ruptura económica y territorial igual de radical, erróneamente interpretada, que en 1899 se produjo la Revolución Federal.



El segundo componente es la consecuencia ideológica que acompaña la vida de las “sociedades urbanas”. Después de la revolución industrial, el mundo debate hoy lo que deben ser las ciudades el 2050 mientras nosotros seguimos con la agenda de los Burgos de la edad media, atropellados por la inseguridad, falta de servicios, deficiente administración del agua, el suelo, el transporte, mercados y basura.



Todo esto no pretende desconocer lo rural, lo comunario productivo, las nacionalidades indígenas que en Bolivia llegaron hasta el espacio con el satélite Tupac Katari y a su autodefinición como Estado Plurinacional. El triunfo electoral del MAS, paralogizó a la sociedad nacional frente a sí misma y a la comunidad internacional, necesitada de “un buen salvaje” gobernando un estado en América Latina después de una culpa de 500 años.



Tendremos que incorporar, a marchas forzadas, los catastros multifinalitarios, solución para los residuos sólidos, superar las veredas privadas, y debatir el ocio productivo, la ciudad de los 15 minutos o las supermanzanas que buscan limitar el transporte al existir concentración de servicios en espacios que deben alcanzarse caminando; ciudades climáticamente neutras, más allá de ciudades inteligentes con tecnologías 5G, semáforos conectados con el tráfico, medición de la polución a tiempo real, con disminución de combustible fósil, vehículos eléctricos, viviendas con climatización renovable, disminución de gases de efecto invernadero en ciudades verdes, caminables, que alienten actividades físicas y culturales para sus vecinos, y que administren el turismo territorial.