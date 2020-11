Ahora Evo quiere llegar y articular el nuevo gobierno desde las organizaciones

Escucha esta nota aquí

Dos tuits en la cuenta del expresidente, Evo Morales, dan cuenta de que su papel será el de articular a los distintos sectores sociales que encabeza con el nuevo Gobierno. Desde el pacto de unidad afirmaron que se trata de un “guía” que debe ser escuchado y será asesor de todas las organizaciones.

“Luego de la posesión del nuevo gobierno con el equipo de confianza que elija el presidente,

@LuchoXBolivia, nuestra tarea será apoyarlo con los movimientos sociales para enfrentar la crisis en #Bolivia con el modelo económico, político y social que eligió el pueblo”, escribió ayer el expresidente.

En una entrevista reciente, Morales reiteró que estaba interesado en ser productor en su región y dedicarse a la actividad piscícola; ahora dio un giro y llegará al trópico de Cochabamba para iniciar su tarea de conducción política, así lo confirmó el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera.

“Después de su arribo vamos a hablar, estamos invitando a todas las organizaciones nacionales para que estén presentes en el recibimiento en el trópico y después de eso hablaremos. Seguro ya no tocaremos el gabinete porque será 11 de noviembre, pero hay otros temas”, dijo Herrera al explicar cómo será el retorno de Morales a su región.

El segundo tuit de Morales se refirió a la reactivación económica del país y dijo que se debe trabajar en esos frentes. “Debemos debatir y lograr un gran acuerdo nacional entre todos los sectores: Estado, organizaciones sociales, trabajadores y empresarios, para trabajar conjuntamente”.

Presidente cocalero

El secretario de actas de esta organización, Juan Villca Flores, recordó que Morales en este momento es presidente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare y en esa condición puede participar de las reuniones que convoquen los dirigentes del pacto de unidad.

“Siempre ha guiado a las organizaciones, él es un factor de unidad, de análisis y sobre todo, como lo ha expresado siempre, puede transmitir su experiencia de 14 años en la gestión pública, nosotros hacemos vida orgánica dentro de nuestras organizaciones y formamos líderes y será importante su experiencia”, dijo Villca Flores.

Sin embargo, en el pacto de unidad, creen que será el principal articulador entre la dirigencia y el Gobierno. Los dirigentes explicaron que cuando habla Morales todos le dan la razón y obedecen lo que él define. Recordaron que la elección del binomio presidencial es la mejor prueba porque las organizaciones eligieron a David Choquehuanca como el candidato presidencial; pero en Argentina las cosas cambiaron, fue Morales el que impuso a Luis Arce Catacora como candidato y los dirigentes acataron sin protestar.

Los opositores creen que en realidad será Morales quien gobierne porque no entregará el mando a uno de sus alfiles políticos. El diputado Amilcar Barral dijo que sería increíble que el expresidente deje el partido a los actuales gobernantes y recordó que definió el binomio y ahora lo hará con los ministros de Estado.

Los ministros

Asimismo, el discurso sobre la presencia del entorno de Morales dentro del Gabinete de ministros cambió entre la dirigencia. Hasta hace una semana era de posición fijada como pacto de unidad de no permitir la participación de los exministros en el nuevo gobierno, incluso el 28 de octubre, en la reunión que sostuvieron los dirigentes con el binomio presidencial, emitieron una resolución que rechaza la presencia de los exministros.

Pero el viernes 30 se publicó una entrevista del expresidente en el que dijo que el rechazo a su entorno desde las organizaciones era una confusión y que llegaría para aclarar esos malos entendidos con los dirigentes. En criterio de Morales debería combinarse entre la experiencia de exministros y nuevos líderes en las carteras de Estado.

Tres días después de esa declaración los dirigentes cambiaron su discurso, ahora afirman que lo que hicieron con el binomio fue una “recomendación” y ya no mencionan la exigencia y resoluciones que firmaron en ese encuentro.

“En un ampliado nacional se ha definido que no deben volver los anteriores ministros a este gabinete nuevo, posiblemente, posteriormente se puede analizar, puede ser que haya algunos para rescatar, pero eso hasta hoy está cerrado, se ha determinado que no vuelva ninguno por ahora, no es una determinación es una recomendación de nuestras bases”, dijo Jacinto Herrera.

De acuerdo con sus explicaciones los ex colaboradores de Morales no pueden ser puestos en una bolsa común y que es necesario rescatar a los valores que hay. Al igual que Evo Morales, dijo que Luis Arce y David Choquehuanca son parte del grupo de exministros y por tanto no deberían ser tomados en cuenta. “Pero son los exministros a los que rescatamos y por eso fueron candidatos, entonces como ellos hay algunos a los que se puede rescatar”, dijo Herrera, pero evitó mencionar nombres de los ministros que pueden ser rescatados.

Su correligionario Juan Villca también coincidió en que puede haber una “selección” de exautoridades a las que se les podría confiar mandos. “Su criterio (de Evo Morales) me parece correcto, que tengamos que complementar entre experiencia y juventud”.

Más adelante dijo que serán los dos primeros mandatarios los que deben elegir a sus colaboradores y las organizaciones respaldarán esas decisiones.

El encuentro

El encuentro Luis Arce y Evo Morales es un hecho y solo faltaría definir la fecha de realización, así lo confirmó el portavoz del MAS, Sebastián Michel, quien recordó que el presidente electo fue el ministro que más tiempo acompañó a Morales en su gestión.

“En algún momento me imagino que sí (habrá esa reunión) se trata de un expresidente y se debe escuchar a los expresidentes, deben tener algo que decir y sobre todo al que más tiempo gobernó el país”, dijo Michel sobre la reunión.

Pero la actividad del presidente electo se vuelve más compleja y debe incluso preparar su posesión originaria en el templo de Tihuanacu, en la población del mismo nombre, donde los dirigentes del pacto de unidad pretenden ungirlo como hicieran con Evo Morales.

El alcalde de esa población, Toribio Acarapi Mejillones, explicó que hoy debe realizarse la reunión con las autoridades nacionales a fin de coordinar un acto que es de importancia para el mundo indígena.

“Nosotros como comunidades nos reuniremos de manera prioritaria en cuanto nos confirmen que habrá esa ceremonia. Claro que tendrá que ser con restricciones por el tema de la pandemia”, dijo el burgomaestre de esa localidad.