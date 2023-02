Ahora si llega la crisis, ni las joyas de la abuela nos salvan

Para este “analista” que solo toma los periodos 2014 a 2023, las reservas internacionales disminuyeron de Sus 15.123 millones a $us 3.800 millones a enero de la presente gestión; para este analista es el fracaso del actual modelo económico y culpa a la gestión de Evo y de Arce, pero no dice nada del gasto de Áñez, que con esas reservas se compró respiradores (que nunca llegaron) con un sobreprecio alarmante, tampoco indica la compra de armamento y municiones realizada por Murillo (que causaron 38 muertos), seguramente para él estos gastos incrementaron las R.I.

En su afán de desacreditar los logros del modelo, olvida mencionar que en 2005 la R.I. eran de $us 1.714 millones, y valga recordar que en esa etapa este agorero no se pronunció ni emitió análisis u opinión respecto al nivel de las R.I., será que en esa etapa económica del país, para este “analista” las reservas no tenían nada que ver con el desarrollo y actividad económica, seguramente para él Bolivia pasaba una etapa y una bonanza económica que las R.I. no eran necesarias, ahí no había joyas de la abuela ni olla que raspar.