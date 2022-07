Aislamiento virtual

Hace tiempo que no escribo notas y creo saber por qué. Cada persona, escritor, poeta, cronista, columnista, tiene su proceso creativo establecido. Algunos, dejan que las ideas fluyan y esperan que las letras vayan llenando esa hoja en blanco que te da el documento Word al abrirlo.

Otros, estructuran, planifican, se ponen metas, encuadran personajes, les dan carácter, tienen una idea de su historia y día a día van tejiendo sus escritos dándole vida a sus personajes.

Yo, tengo algo del primero y algo del segundo sobre todo cuando escribo notas de opinión, trato de encontrar un tema interesante y con esa pequeña chispa, me inmerso en el internet para buscar anécdotas, comentarios, investigación y demás que vayan enriqueciendo los textos.

Pero, este último tiempo, al sumergirme en la vorágine de la información a través del internet y sus redes, me perdía viendo los estados del Facebook, cuando me aburría y buscaba información sobre el tema a escribir, el Instagram me seducía con sus estados o un comentario del Twitter desviaba mi atención.

En este siglo qué difícil es concentrarse aislándose completamente de las redes sociales, del internet, del correo electrónico, de las noticias que llegan a cada instante, de un video en TikTok o una notificación de un mensaje por Messenger.

Me imagino a Cortázar tratando de escribir

Rayuela, mientras un mensaje del WhatsApp le hacía recuerdo de una reunión importante; o a García Márquez mientras pensaba cómo sería la vida misma en su Macondo, interrumpido por una notificación de LinkedIn donde alguien se interesó en su hoja de vida; O a Borges, mientras reflexionaba cómo utilizar los adjetivos uno tras otros, interrumpido por un recuerdo en el Facebook de hace 12 años cuando paseaba por una de las avenidas de su Buenos Aires.

Ya sé por qué no escribo, porque la telaraña de las redes sociales me tiene preso, me tiene agarrado entre sus sedas, me da lo que busco, satisface mis necesidades, es más cada vez los deseos aparecen como por arte de magia con mejores y mayores opciones y beneficios.

Hoy apagué todo. Salió esta nota. Seguramente la inteligencia artificial de las redes sociales me está extrañando. El aislamiento virtual a veces es necesario.