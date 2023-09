Aitana entrega la corona de la Tradición y recibe la del Carnaval 2024

Su nombre sonó desde el principio para ser la soberana de la fiesta grande de los cruceños. El pueblo la pedía y los Ociosos -coronadores en 2024- hicieron caso al llamado de la aclamada soberana, Aita Tufiño.



Lo soñó y lo logró



Uno de los grandes sueños de Aitana, es tener esta corona en su cabeza, y la lucirá el próximo 3 de febrero cuando sea su coronación en la Fexpocruz.



“Mi sueño es ser reina del Carnaval. Siempre lo dije, yo nunca me apresuro en tener una corona u otra. Los tiempos de Dios son perfectos y si lo sueño lo logro conseguir”



Aprecia mucho el cariño de las personas que la pidieron como reina del carnaval. Considera que algo bueno ‘habrá hecho’ para que los cruceños la quieran tanto.



“Recibí mensajes y llamadas de mis familiares, ellos fueron los primeros en preguntar si yo era la reina del carnaval. Trabajé tanto para recibir todo este amor”.



Mañana, su gran presentación



La presentación oficial será mañana en San José de Chiquitos. Hasta allá se trasladarán Los Ociosos con su flamante reina, todo su equipo de trabajo, invitados especiales y diferentes comparsas que serán testigos del show que tienen preparado los coronadores.



Su madre es su mejor consejera



El Carnaval y los reinados, Aitala los lleva en la sangre. Su mamá Natalia Cronenbold fue Reina del Carnaval 1997. Sin duda, la bella joven le sigue los pasos a una de sus mentoras. “Dependiendo del reinado, ella me apoya y me da tips de cómo debe ser una reina, las energías y ganas que debe tener una soberana; porque los reinados son duros. Ella me prepara psicológicamente para enfrentar los reinados que viviré”, manifestó.



Dejará el reinado de la tradición y sueña con el Miss Santa Cruz



Si te trata de corona Aitana confiesa que sueña con ser Miss Universo, y por ello se está preparando poco a poco, afirma que le echará todas las ganas, para conseguir este sueño. “El Miss Santa Cruz está en mis planes”, confesó.



La próxima semana, la joven de grandes ojos y escultural figura entregará la corona como Reina de la Tradición. Ella revela que fue una experiencia inolvidable ya que se revivieron las costumbres de pueblo. “A la nueva reina le digo que visite todos los pueblos que pueda, que lo goce, porque estos reinados se dan solo una vez en la vida”, contó.



Se prepara para la Fexpocruz



La reina de belleza confiesa que este año estará en la feria Expocruz 2023, pero aún no sabe con qué empresa trabajará, ya que hay dos en la mira de Aitana. “Todavía estoy tomando la decisión entre dos empresas, que me hicieron buenas ofertas. No tengo una decidida, pero sí me van a encontrar ahí”, adelantó.



Agradecida con su pueblo



La modelo está feliz y por eso quiso enviar un mensaje a través de Sociales a todos los que estuvieron y están con ella apoyándola en todo momento de su carrera.



“Les agradezco de todo corazón, sus mensajes me emocionan y me motivan a seguir adelante para cumplir mis sueños y anhelos”.



Aitana confiesa que el apoyo es importante para seguir adelante en esta carrera como modelo y reina. “Que siempre exista el respeto y más aún si es entre mujeres, porque es importante el apoyo entre nosotras. Creo que más adelante aportaré con coronas para representar con mucho orgullo y cariño a los cruceños”, finalizó.