Al final, tenía razón don Discépolo

Recordemos, por otra parte, que la prórroga salió del propio TCP, que es uno de los “poderes interesados” en ello; y lo hizo por sí y por el poder político, constituyendo no sólo una violación constitucional, sino también, como dice el abogado Eusebio Vera en ANF, que: “este es el peor fracaso del presidente Arce” (yo creo que es a propósito), aunque es cierto que el presidente parece estar acostumbrándose a los fracasos porque, si bien este es muy grave y derrumba la institucionalidad republicana, no es menos grave que el presidente hace rato perdió la posibilidad de conseguir dólares para las cajas del Estado, o combustible para “usos varios”.

Pareciera que en el único lugar donde hay combustible de sobra es en Chapare evista, donde las fábricas de cocaína parecen “brotar de debajo de la tierra”; ahí hay combustible; hay tanto que el niño ministro y la Felcn no necesitan llevar nada para quemar las mencionadas fábricas, es extraño que para el narcotráfico haya combustible por ahí; alguien debiera explicar la facilidad con la que llega a esas zonas, si hay “tanto control”, en pueblos donde no se encuentra el reclamado combustible.

Parece que dólares hay en los lugares menos pensados, caros, pero hay… oferta y demanda, le dicen; parece que el origen es el que no está claro, pero en el poder no están para esos “detalles”.

Pero volvamos a esto de lo mal que van las cosas: 2 temas no fueron tratados y debatidos como corresponde, porque el poder gubernamental no le interesa hacer las cosas bien; el primero ya lo tratamos arriba, tiene que ver con el poder judicial.

Entonces, si el “sistema judicial no puede tener acefalías y por eso el mismo se auto amplía el mandato de manera ilegal” por la misma razón el PGE debe ser aprobado de manera “legal”, porque si no, no hay “platitaaaa” (discursos de Arce) el Estado prebendal no funciona… y entonces, aprueban “automáticamente”, después de dejar a los opositores que hagan discursos encendidos observando a detalle aquello que le va a hacer daño al país, el despilfarro y las partidas abultadas sin explicación, etc., es decir que digan lo que quieran, total, ya va a estar en “modo piloto automático”, igual, fue necesario que en una especie de “prelavado de imagen”, el ministro haya salido a denunciar, a los 4 vientos, un “secuestro económico” de senadores, que pone en riesgo la inversión y empleo, cuando se sabía que aprobado o no, el PGE entrará en funcionamiento.