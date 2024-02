Al fondo hay sitio

El título no tiene nada que ver con la serie cómica de TV. El mismo se recoge de la calle; pudiera haber sido: vayan pasando al fondo o, “atrás hay campo” (el chofer de micro en horas pico) o peor: “siempre se puede caer más bajo”…

Cualquiera de esas frases es perfectamente adaptable al hoy de este país al que le está yendo tan mal que se puede hacer de cuenta que no pasa nada y trasladar la realidad a un pleito político, entre el alumno desaplicado y el ex líder que había resultado “de lo peor”, (léase, Arce Catacora y el “villano” del momento: Evo Morales), como si no se supiera tal cosa desde que llegaron al gobierno con el crecimiento del narcotráfico, los muertos que comenzaron con Santiago Orocondo en Oruro, los hechos de Chaparina, los muertos de Caranavi, los de Porvenir, Pando, Hotel Las Américas; los créditos vinculados con empresas brasileñas o los gastos corruptos como la planta de urea, el truncado proyecto de tren desde Bulo Bulo que le dieron a construir a CAMC, de la novia del presidente, a quien sentenciaron a varios años de cárcel por “ganancias ilícitas” y no le “desportillaron” su fortuna de Bs 49 millones; el museo de Orinoca para perpetuar la memoria de esa especie de Dios viviente, es decir, el mismo Morales al que hoy quisieran borrar de la faz de la tierra, o las intenciones de compras superfluas como las alfombras persas y muebles de maderas finas para quien entendía que iba a ser ministro “ad-eternum”, habida cuenta de que era el “adulado” de ese presidente que hoy es su odiado personaje.

Para que no queden dudas, el de las alfombras y gastos insulsos es Luis Arce Catacora, que vino a ser una especie de Gran Visir del caído en desgracia rey de Orinoca y las federaciones del Trópico; no solo era el consejero de Morales, sino que “desempeñaba múltiples tareas en la administración del Estado, como la recaudación de impuestos y la administración del tesoro general del Estado. Arce le sirvió a Morales para “cruzar” a Choquehuanca, pero, salió de la cría respondona.

El país está en problemas reales, es un país reventado y casi insolvente que, hace un año comenzó con una crisis que se debía resolver, según sus administradores en 3 meses, pero que está peor.

Hoy, en Bolivia no hay plata, ni en moneda nacional; el Banco Unión decidió poner límites a transacciones en línea por motivos de “ciberseguridad” y, con el objetivo de “precautelar la seguridad en las operaciones de sus clientes”, cuando lo que intentan es quitar circulante de la calle porque está latente la posibilidad de que el que pueda acceder a plata en efectivo salga a comprar dólares a Bs 9 o 10. La estupidez represiva está generando desesperación y se hace muy difícil conseguir dólares en casas de cambio o en bancos. Los librecambistas se cuidan de ser detenidos por “especuladores” y van a salir a especular con esa situación, poniendo precios más altos. Así, nada difícil que a fin de mes suba varios “puntos más”; al final, el dólar más caro es el que no se encuentra.

Les recuerdo que la gavilla de incapaces que maneja la economía del país decían que los que compraban a Bs 7 iban a perder plata. Que salgan a contarles a los bobos de la economía cuánto ganaron comprando a 7 ahora que está en más de 9 y subiendo.

Mal por ahí, tan mal como es el rubro de los combustibles; ahora es el turno de la gasolina que está tan escasa como los dólares, aunque se la encuentra a 9, ¡qué casualidad! El numerito se va a convertir en cabalístico. El diésel no se ha resuelto.

Entre los entendidos del negocio de los combustibles se ha denunciado que, desde el año 2021, en YPFB estarían “trabajando” proveedores ficticios de gasolina y diésel (son varias denuncias, por ejemplo la de C. Romero).

Además de la escasez, la gasolina tiene un problema grave, porque se estaría aumentando un 10% de Etanol a la gasolina “fósil” y se vende directamente como “Especial 87+” (nombre comercial de la gasolina). Esa es una “manera extra” de robarle al país y a la gente, porque comprar gasolinas de baja calidad para mezclarla aquí, produciéndola a las condiciones más mínimas de calidad y al mismo precio que las que se compraban antes (octanaje, tensión de vapor, punto de ebullición y destilación, etc) es un robo.

Pregunten a los mecánicos: estas mezclas han hecho que la gasolina fósil que se trae, de bajísima calidad, antes de la mezcla (que no le da gran calidad tampoco), genere daños a los motores, a los inyectores que se ensucian por la presencia de residuos, cascabeleo en aceleración; los vehículos de caja automática sienten más los daños ya que la combustión no es la suficiente para hacer el cambio de la caja y podemos seguir, pero claro, es mejor “sucia y de mala calidad que pararse y no trabajar”, y el gobierno aprovecha eso y los que hacen el negocio miran para otro lado.

No hay un sector en buenas condiciones en este momento en el país; las importadoras y los fabricantes de medicamentos necesitan dólares y no los tienen. Si la provisión de medicamentos para los hospitales públicos ya era un problema, imaginemos lo que pasará si nuestra industria farmacéutica baja o deja de funcionar y si los importadores se ven imposibilitados de traer lo que no se produce acá.

En el gobierno exigen que se les aprueben los créditos ya concedidos “para obras que beneficiarán al país”, sin darse cuenta que una línea más del teleférico o las 8 vías de la carretera entre Oruro y La Paz no es lo que se necesita en este momento; si se les ocurriera pedir que se aprueben los montos y se presentaran alternativas de qué hacer con esos dineros para reactivar la economía, esos créditos tuvieran sentido, porque como estamos, los constructores no se van a presentar a licitaciones porque los insumos van a subir y en esos contratos, ni hay ajustes ni se paga a tiempo; ¿quién se va a atrever a meterse en licitaciones en las condiciones actuales? Se me dirá que los que ya las “amarraron”, pero no se habla de corrupción.

Finalmente, los agricultores, avicultores, ganaderos vacunos, porcinocultores, por citar a los productos más requeridos por la población, compran insumos en dólares; de otra parte, importadoras grandes están replanteando incluso sus cotizaciones “hasta nuevo aviso”: Esas no son buenas noticias.

Los empresarios privados reclaman seguridad para seguir trabajando; la exportación trae dólares frescos, el gobierno asegura que ya habló con los ellos y que se llegó a acuerdos para aumentar cupos de exportación sin entender que lo que corresponde en este momento es exportar sin límites ni cupos, esa es la única manera de incentivar a que se produzca y que crezca más; esa es una salida de corto plazo; esa y habilitar los eventos transgénicos que se necesiten, en vez de plantearse la imbecilidad de ”hacer nuestros propios transgénicos”, que va a costar una plata que no tenemos y un tiempo que, a estas alturas es un lujo.

En un país donde lo único que sobra es la ineptitud de los que gobiernan, el narcotráfico, el contrabando, la violencia, tráfico de personas, vehículos “chutos”, venta de placas clonadas en RRSS, es lógico que el mundo nos va a mirar como material desechable, invitándonos a pasar “al fondo”, porque atrás siempre hay campo para lo desechable. Arce no debe saber cómo salir de esto. Al final de cuentas, siempre lo mandaron a hacer, fuera bueno que alguien le cuente de que se trata su cargo y le explique que se sale de la crisis trabajando y mirando las oportunidades; el país es un problema grave para sus vecinos; al final de cuentas, casi la mitad de nuestros compatriotas vive afuera y no vaya a ser que irse sea otra de las salidas desesperadas; cosa que fue vista como positiva por un viceministro que destacó la llegada de “remesas”.