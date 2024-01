Al menos cuatro momentos marcaron el quiebre interno de la Gobernación cruceña

La ruptura entre el gobernador Luis Fernando Camacho, además de su entorno, y el vicegobernador Mario Aguilera, se refleja en al menos cuatro momentos que se dan en diferentes fechas, desde que la alianza Creemos asumió la dirección de la Gobernación de Santa Cruz en mayo de 2021. En la jornada de ayer dos cartas, una del gobernador cruceño y la otra de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), volvieron a poner tensión en el conflicto que hay dentro del gobierno departamental cruceño.

En una entrevista con EL DEBER Radio, Aguilera contó sobre los momentos que pudo identificar para esa ruptura y aseguró “que nunca” tuvo un impase con Camacho, pero lo que sí hubo fueron “mentiras insidiosas” que fueron aclaradas.

El vicegobernador “cree que la relación se rompió o aparecieron estas dificultades” desde el primer día de la nueva gestión de gobierno, lunes 3 de mayo de 2021, cuando recibe una llamada de Miguel Ángel Navarro, asesor del Camacho en ese entonces, en la cual le dice que no vaya a la Gobernación porque aún no tenía oficina.

“Al día siguiente tampoco tenía, entonces le digo a Miguel: ‘Voy a ir a la Gobernación y atenderé a la gente en el parqueo, dentro de mi movilidad’. Pero al llegar por arte de magia me entregaron un despacho y comencé a trabajar”.

Otro momento que identificó Aguilera ocurrió una semana después de asumir el cargo, cuando le tocó viajar a Sucre en representación de la Gobernación y justo en ese tiempo se presentó el primer Proyecto de Ley para la Organización del Ejecutivo Departamental donde el vicegobernador quedaba “de maceta”.

Agregó que la propuesta que se presentó tenía al despacho del vicegobernador dependiendo de una dirección departamental, por lo tanto, el organigrama iba, según Aguilera, de esta manera: gobernador, secretarios, directores y vicegobernador.

“Esto sucede cuando estaba en Sucre, entonces llego y en un acto que tenía con Luis Fernando (Camacho) éste me pregunta: ‘¿Por qué está usted trompeta?’, entonces le muestro lo que estaban haciendo (con este proyecto de ley) y él me dice: ‘Yo no sé nada de eso y tampoco nadie me ha dicho nada’. Entonces fui a hablar con los dos encargados políticos de Creemos en este entonces y ellos me responden que no haga escándalo”.

Durante la entrevista volvió a nombrar a Walter Chávez, ex asesor de Evo Morales, indicando que era uno de los “cerebros” en ese entonces. “Después de todos esos pleitos y discusiones, Walter Chávez me mandó a llamar (para que vaya a una reunión) en Casa Blanca, ahí se paró frente a una pizarra y habló sobre la estructura: el número uno es Luis Fernando (Camacho), el dos es Mario (Aguilera) y el tres es Zvonko (Matkovic), además de otras cosas”.

Durante el primer año que el gobernador guardó detención en el penal de Chonchocoro de La Paz, el vicegobernador intentó visitarlo en tres ocasiones, pero sin lograr su objetivo. En uno de estos intentos de visita llegó hasta la puerta del centro penitenciario, ubicado en medio del altiplano boliviano, y es abordado por Efraín Suarez, asesor de Gestión de la Gobernación.

“Él me dice: ‘arquitecto, regístrese ahí y ahorita salimos para que usted entre’. Ahí me tienen esperando y luego sale un oficial que me dice: ‘no lo va a recibir’. Entonces salgo y busco señal (para hablar por celular) hablo con Efraín que me dice que me vuelva al penal. Obedientemente, vuelvo y esperé otras dos horas (pero no pude entrar), entonces me fui de vuelta al aeropuerto para retornar a Santa Cruz”, relató Aguilera y añadió que esta fue la situación que más lo incomodó cuando intentó visitar al gobernador Camacho porque le pareció “un manoseo” hacia su persona.

Por otro lado, recordó que lo que más le dolió fue que le hicieron el día del velorio de su madre, refiriéndose al proyecto de ley que se pretendía aprobar en ALD para recortarle atribuciones en el Gobierno Departamental.

“Eso fue el colmo de la cobardía. Eso no lo hace nadie. Ni a su enemigo se le hace eso. Hasta en la guerra antigua dejaban que uno entierre a su muerto”, expresó.

Por último, dijo que “¿cuándo hubo esta ruptura (con el gobernador)? De mi parte nunca, es más la otra vez me preguntaron ¿cómo lo podía arreglar? que me llame, respondí, (porque) Luis Fernando no me ha hecho nada irreversible”, complementó.

Cartas

El gobernador Camacho publicó ayer en sus redes sociales una carta donde dijo estar sorprendido por “la actitud que ha decidido asumir el vicegobernador Mario Aguilera” con relación a la suplencia temporal. “Me he enterado de un nuevo intento del MAS para consolidar el golpe contra Santa Cruz y nuestro Gobierno Autónomo Departamental”.

La misiva también dice que la Ley 293 es la que rige para la Gobernación cruceña, y cualquier intento de legislar por encima del voto del pueblo cruceño y sus instituciones no puede ser respaldado por ningún cruceño consciente de nuestras luchas históricas.

“Mario Aguilera fue mi acompañante de fórmula y él debería estar en estos momentos defendiendo la institucionalidad, defendiendo la lucha cruceña por la elección de autoridades, defendiendo la autonomía y el voto de los cruceños, y no en coordinaciones con el MAS para consolidar el golpe. ¿Ese es el ejemplo que le da a los cruceños? ¿Así quiere ser recordado, como el cruceño que usurpó junto a la dictadura masista el puesto de Gobernador?”, cuestionó.

