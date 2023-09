Alarmante falta de agua

Hay problemas con el abastecimiento de agua en El Alto, que es la segunda ciudad más poblada del país. Similar situación enfrenta la ciudad de Potosí y la de Sucre, amén de municipios más pequeños. Falta el líquido vital para el consumo humano, lo que no es poca cosa, tomando en cuenta los niveles de pobreza.

En Potosí apuran las soluciones, porque la represa de Kari Kari tiene un vaciamiento del líquido vital como efecto de la sequía. El gobernador interino anunció el 5 de septiembre que iba a haber un racionamiento duro de agua; es decir, un día sí y un día no. Mientras tanto, se evalúa la provisión del elemento mediante camiones cisterna. Las causas tienen que ver con el calentamiento global, sequía, disminución de las fuentes de agua subterráneas y desperdicio.

En el departamento de La Paz también hay problemas de abastecimiento de agua. Las represas que son reservorio del líquido están a la mitad de su capacidad, mientras las lluvias se hacen esperar. Esa fue la razón para que el alcalde Iván Arias convoque a una cumbre por el agua en la que participaron representantes del municipio de El Alto y de otras instituciones. Hay 40 conclusiones entre las que se menciona, por ejemplo, la cosecha de agua y el uso de aguas grises o residuales para fines que no requieran de sustancia potable.

Son solo algunos ejemplos de lo que está pasando en el país. A estas alturas no basta con pequeñas inversiones para perforar pozos de agua subterránea, porque el problema es más grande. A la falta de lluvia se suma la contaminación de ríos y de acuíferos. En el norte paceño y en varias zonas de Potosí y Chuquisaca se ha detectado mercurio en el agua, lo que significa que su uso se vuelve peligroso, un veneno para la salud humana.

Y si no basta la sequía y la contaminación, un factor muy grave es la destrucción de los bosques, porque es ahí donde se gestan las lluvias y la humedad del medioambiente. Sin embargo, especialmente en el oriente boliviano, hay una tala indiscriminada de bosques, ampliación de la frontera agrícola, pérdida de superficie vegetal y más que deja solo los restos de lo que fue una rica vegetación que ayudaba al equilibro ecológico.

Todo esto significa que no basta con políticas unidireccionales para atender la problemática que está en el Chaco, en el Altiplano o los valles. El tema demanda una solución integral, coordinada y de emergencia. Sobre todo, exige coherencia en las políticas públicas. No puede ser que, mientras el presidente habla de la falta de agua en el mundo, miembros de su gabinete instiguen a la violencia para construir una carretera sobre un área de acuíferos. No es lógico ni racional que, mientras el mandatario dice que la sequía es un problema, se siga avasallando tierras y talando árboles a vista y paciencia de las autoridades del INRA