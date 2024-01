Alberto Ospital: “Habrá sobreoferta de soya y eso hará que los precios disminuyan”

En el mercado habrá sobreoferta. En el mundo va a crecer más la oferta, no nos olvidemos que estamos saliendo de una pandemia y épocas de inflación. El mundo hoy por hoy está necesitando soya, harina y aceite; sí, pero no al ritmo que a nosotros nos gustaría, porque Brasil y Argentina van a tener súper campañas y los precios bajarán.

Entonces, considero que no hay que comparar por el tema de escala, porque estamos hablando de Brasil que tiene 45 millones de hectáreas sembradas con soya, Argentina que va a volver a hacer 17 millones, frente a nosotros que en el verano tenemos 1,2 millones de hectáreas. Por eso, no comparemos los volúmenes sino el profesionalismo que tiene Bolivia en atender bien a sus clientes.

Nuestra política es muy particular, quizás no ha sido la que siguieron otros países en Sudamérica que nos han ganado en la carrera de posicionarse por mejores rendimientos. Ellos han incorporado más eventos transgénicos y todo eso porque hay que generar alimentos para cada vez más personas, por eso me parece que no sde debe limitar los rendimientos de maíz, soya, algodón, tomate, trigo y otros de los cuales somos deficitarios en producir más y mejor.