Alcahuetes

No importa que la investigación de este caso se haya cerrado, ni siquiera que la partida desaparezca de la base de datos del Servicio del Registro Cívico, como ocurrió con la del hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata, puesto que, igual que en ese otro caso, la población boliviana vio el certificado de nacimiento, que constituye prueba plena.

El estupro es un delito sexual en el que no importa si la víctima dio su consentimiento o no para los actos sexuales. Se trata de un tipo penal determinado por la edad de la víctima, entre 14 a 18 años, debido a que, en ese lapso, una mujer ya puede embarazarse, pero no ha alcanzado la madurez sexual. La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) dice que “toda actividad sexual que involucre a menores —es decir, personas que tengan menos de 18 años— constituye un abuso sexual”.