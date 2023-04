Alcalde anuncia obras; los concejales le exigen que las concrete y deje de prometer

El alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández, anunció un paquete de obras de infraestructura y de equipamiento. Sin embargo, concejales opositores le recuerdan que no es la primera vez que hace este tipo de promesas y creen que se siguen postergando los problemas grandes de la ciudad, como el reordenamiento del transporte y de los mercados. Además, ven una baja ejecución presupuestaria en el primer trimestre.

El burgomaestre anunció obras de pavimentación por más de Bs 650 millones, que incluyen 200 kilómetros de pavimento en los 15 distritos de la ciudad, además de otros proyectos.

Señaló que ya se inició la construcción de nueve kilómetros de pavimento en el tramo Tundy –La Peña– Oro Negro y en los distritos 7, 8 y 12. También tiene programado hacerlo en los distritos 13, 14 y 15. Para la próxima semana está previsto iniciar la construcción de la doble vía en el tercer anillo interno, entre las avenidas Cristo Redentor y Mutualista, con una inversión de casi Bs 23 millones.

Asimismo, anunció la construcción de un viaducto en el cuarto anillo y avenida Virgen de Cotoca por Bs 120 millones y otro en el octavo anillo y avenida Cristo Redentor por Bs 80 millones. También confirmó el proyecto a diseño final del túnel en el tercer anillo interno de la avenida Santos Dumont. Además, se construirán otros dos hospitales de segundo nivel en los distritos 5 y 12.

“Ya están definidos los lugares, estamos listos para lanzar la licitación de estos hospitales de segundo nivel que tendrán una inversión de más de Bs 100 millones y el 50% será financiado por el Gobierno nacional”, señaló.

Anunció el traslado del zoológico municipal y la construcción del centro de abastecimiento Mayorista Abasto II – Este en la avenida Virgen de Cotoca.

Observaciones

Los cuestionamientos de los opositores no se dejaron esperar. El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, señala que el plan de pavimentación viene siendo anunciando desde que el alcalde asumió el sillón municipal. “Promesas, promesas y no se concreta nada. Había un contrato ya con una empresa y al final las obras no llegaron, se paralizaron y siguen haciendo anuncios, pero el pavimento a los barrios no llega”, dijo.

También cuestiona la falta de planificación y, prueba de ello, es que se está contemplando la construcción de dos hospitales cuando hay siete centros integrales abandonados y que no funcionan. “Me extraña que el alcalde diga que va a construir nuevos hospitales si hay centros de salud que están parados porque no hay equipos ni ítems ¿Qué sentido tiene seguir construyendo elefantes blancos? Ahí vemos la falta de planificación”, manifestó.

Al respecto, el alcalde señaló que ya se tiene luz verde para que entren en funcionamiento cuatro de los siete centros de salud que se encuentran cerrados. Se trata de los que están ubicados en los distritos 1,7,8 y 12.

Saavedra también manifiesta que la falta de planificación se ve reflejada en la intención de trasladar el zoológico. “Trasladarlo no significa solo tener un lugar, sino que hay un tema medioambiental, del tratamiento de los animales y de las condiciones ideales que se debe dar, por lo que se debe trabajar y planificar, y lo último debe ser el anuncio de traslado”, cuestionó.

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), José Alberti, hace notar que el presupuesto 2023 supera los 4.500 millones de bolivianos y la ejecución en el primer trimestre bordea el 15 por ciento. “Eso nos dice que tenemos una ejecución presupuestaria que no es buena, sino regular, porque debería estar entre los 20 o 25 por ciento”, recalcó.

También le observa la falta de un equipo de profesionales netamente técnico que le permita atender las demandas de la población, como es el alumbrado público, el aseo urbano, mantenimiento de áreas verdes, salud y educación.

Estima que, a este ritmo, si no se hacen los ajustes necesarios, hasta fin de año se alcanzará una ejecución del 75%, similar a la del año pasado que cerró con un 71% y que no fue la óptima.

Sobre las obras anunciadas, indicó que son promesas del alcalde que hasta el momento no las ha cumplido y ni siquiera están programadas ni inscritas en el Ministerio de Economía, porque algunas no están en estudio. “A dos años de la gestión está comenzando a trabajar. Una autoridad no puede tardar tanto en acomodarse”, cuestionó.

También critica que muchos de los proyectos siguen siendo los mismos que anunció la anterior gestión.

Observa que el plan de los 200 kilómetros de pavimentación está financiado con créditos que dejarán más deudas al municipio y que no hay criterio de distribución en los diferentes distritos.

Además, según Alberti, hasta ahora no se ha dado respuesta a grandes problemas como el desorden de los mercados, del transporte y de la inseguridad en los barrios.

Por su lado, la vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, sostuvo que la gente está cansada de escuchar anuncios “que parecen más promesas de campaña”.

“Lo que tiene que hacer el alcalde es que los anuncios que está realizando se hagan realidad y que no ocurra lo de años anteriores cuando, por ejemplo, prometió el traslado del zoológico municipal, pero no hay avances en la consolidación de los terrenos”, complementó.

Coincide con Saavedra en que no se necesitan más hospitales, sino poner en funcionamiento los que están abandonados.

El también opositor Juan Carlos Medrano señaló que no es la primera vez que el burgomaestre cruceño promete obras para la ciudad.

“No sabemos dónde están los más de 1.000 millones dólares que ha manejado el alcalde en estos dos años de gestión porque no se tienen obras de impacto. Entonces, estos son los nuevos cuentos del tío Jhonny que están siendo lanzados en esta gestión”, dijo Medrano.

El edil recordó que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra fue uno de los municipios que ha tenido una baja ejecución presupuestaria, por lo que lamentó que, con tantos recursos económicos, no se haya podido construir más escuelas ni equipar hospitales.

Agregó que el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), que fue presentado por la comuna cruceña, no contempla ni el 30 % del plan de gobierno que presentó el alcalde Fernández durante su campaña.

De su lado, el concejal suplente de C-A, Federico Morón, considera que lo anunciado por el alcalde parece más una promesa electoralista que un plan de la gestión municipal.

“Nos sigue hablando de obras que siguen en papeles ¿Cómo podemos fiscalizar un proyecto que está a diseño final y no ha cumplido los requerimientos para ver si son factibles?”, cuestionó.