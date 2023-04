Alcalde gestiona créditos para pavimento por Bs 600 millones y surgen críticas

El también opositor Marcelo Vidaurre señala que el Ejecutivo busca la aprobación de estos siete préstamos para paliar la falta de gestión en los créditos que ya estaban vigentes. “El reformulado del POA 2023 ya llegó al Concejo y ahí indica que más de Bs 300 millones no han sido aprobados en créditos internacionales. Vemos que ahora no se recurre ni siquiera a la banca, sino a empresas privadas. No pueden dejarnos endeudados con obras que no sabemos si están dentro del Plan de Desarrollo Municipal, es decir, si son o no prioritarias”, dijo.