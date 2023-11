Alcaldía cruceña alista bonos para futuras obras

El funcionario municipal agregó que estos recursos económicos no serán utilizados e n gasto corriente y la próxima semana se estarían ultimando detalles para el prospecto de los bonos.

No les preocupa

Sobre el proceso revocatorio contra el alcalde Jhonny Fernández, Centellas señaló que el mismo no le preocupa al burgomaestre ni a los funcionarios municipales porque el Órgano Electoral solamente ha validado la recolección de firmas, pero no el revocatorio.