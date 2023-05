Alcaldía cruceña destina Bs 9,5 millones para una ruta rural y observan supuesto beneficio a Jhonny

“Esas quintas no son parte de esta comunidad. Ellos son parte de Tundy”, afirmó Torrez y recordó que La Peña es parte del Distrito 14, una zona municipal mucho más grande. “Somos 56 barrios y trabajamos con el alcalde a través Asociación del Sur”, dijo Torrez.

Por su lado, el concejal Marcelo Vidaurre (C-A) dijo ayer que las primeras observaciones a esta obra vial fueron planteadas por su colega Federico Morón. Sucedió, dijo, un día antes que sea aprehendido por un caso de “concusión y de beneficios en función del cargo” que pudo cometer al recibir recursos provenientes de “aportes” que realizaron ciudadanos que trabajaron en su campaña proselitista. Los concejales de esa tienda política afirmaron que esa denuncia fue planteada a partir de dos testimonios falsos , de personas que no son parte de la administración edil ni el Concejo.

“No hay allí urbanización porque es área rural. Corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz porque Paurito es un distrito ya no es catón. Pero, esa zona no está bajo tuición del gobierno municipal, está bajo la administración del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Son quintas lo que allí hay, no hay vecinos”, insistió Vidaurre, quien además anunció que continuarán con una investigación sobre este caso.