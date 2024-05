Alcaldía cruceña remató un inmueble de $us 2 millones por deuda de Bs 123.000

​

Uno de sus apoderados es River Guzmán Arias, quien lleva el caso desde su inicio en 2016.



A través de memoriales denunció una serie de irregularidades en el proceso de embargo y remate, que van desde la falsificación de la firma del propietario, la apertura e incumplimiento de planes de pago sin participación de Ramos, hasta el uso de funcionarios públicos como testigos de las notificaciones, y cobros de sumas remanentes en el proceso de remate.



Rivas cuestionó el nivel de corrupción en este caso, al extremo de que se puso como base imponible de la casa la suma de Bs 2 millones, a pesar de que su precio real asciende a $us 2 millones, al encontrarse en la zona norte, una de las más caras y cotizadas de la capital cruceña.



Asimismo, observó que todo el proceso de ejecución tributaria y remate se efectuó por una deuda con el ex Servicio de Administración Tributaria (SER), ya que no se habían cancelado los impuestos de bienes inmuebles de las gestiones 2010, 2011, 2013 y 2014, que ascendían a Bs 123 mil.



Rivas agregó que, antes del embargo, Crapuzzi contactó a Ramos Bolívar y le manifestó sus intenciones de compra de la vivienda, por medio millón de dólares, y que él se hacía responsable de la deuda tributaria pendiente.



“El dueño tiene más de 70 años, Crapuzzi fue y le ofreció comprarle el terreno, su panadería estaba al frente”, contó.



También añadió que Ramos pidió $us 1,8 millones, y que las negociaciones no llegaron a buen fin.



Posteriormente, vino la apertura de un plan de pagos de la deuda tributaria, que según Rivas era desconocido por Ramos Bolívar.



“Supuestamente en agosto de 2016 el señor Rómulo solicitó un plan de pagos, pero en realidad le falsificaron la firma. Esa era la trampa, ya que solo canceló una cuota de aproximadamente Bs 3.000, y después dejó de pagar. Fue entonces que empezó el proceso de ejecución tributaria”, explicó.



Rivas dijo que la solicitud de pagos fue realizada por el funcionario Hugo Herbas Becerra, y autorizada por Crapuzzi. Ambos figuran en la denuncia de Ramos Bolívar.



De acuerdo a la versión del apoderado, en todo ese intervalo de tiempo, el dueño de la casa se encontraba delicado de salud y sujeto a cirugías de corazón.



“El 13 de junio de 2017 se emitió el inicio de la ejecución tributaria 5440. El 14 de agosto se dejó aviso de visita, firmado por un funcionario no identificado, que resultó ser Hugo Herbas Becerra.



El 14 de agosto de 2017, debido a que no se encontró al contribuyente en el lugar porque el bien inmueble está deshabitado, se dejó en la puerta una notificación en la que solo figuraba una cédula, sin nombre, y que después se encontró que se trataba de otro funcionario, Abel Saúl Burgoa Torrico, que estuvo como empleado del Municipio entre 2013 y 2017.



Como testigo de ese actuado firmó Carmelo Julio Lima, que según informes posteriores de Transparencia, también era funcionario público del SER.



Según los documentos municipales, el 12 de septiembre de 2017 se emitió el mandamiento de embargo 008/2017, y el 18 de ese mismo mes se nombró como depositaria de la vivienda a Catherine Céspedes.



En enero de 2018, el SER pidió al juez de Derechos Reales la anotación preventiva del bien inmueble.



En junio de 2018, Humberto Salazar, entonces jefe interino del Sistema de Información Catastral de la Alcaldía, determinó que la base imponible de la vivienda era de Bs 2 millones.



“En abril de 2019 se emitió la base del remate en poco más de Bs 2 millones, con un auto firmado por Jenny Carvalho, Roxana Placanica, Limberg Cuéllar y Joaquín Crapuzzi. el 13 de agosto de 2019 se solicitó a Comunicación, Arminda Dávalos, la publicación del aviso de remate”, señalando que el remate se haría el 18 de septiembre, dijo Rivas.



Asimismo, aclaró que esa primera audiencia se declaró desierta, fijándose la siguiente para el 30 de octubre, pero ya con una rebaja del 25% sobre la base de los Bs 2 millones.



Esa audiencia luego fue postergada para el 16 de diciembre de 2019, presentándose Pompeo Rigoberto Sánchez, quien se adjudicó el inmueble por Bs 1,5 millones.



“Sin embargo, el 12 de diciembre el propietario pidió la suspensión de la ejecución tributaria, que fue rechazada el 19 de diciembre, y rápidamente notificada, el 20”.



Según el apoderado, el 18 de diciembre Pompeo Rigoberto Sánchez, natural de Cochabamba, pidió la aprobación de la adjudicación, y el 9 de marzo de 2020 se emitió la minuta de adjudicación, suscrita por el comprador y Crapuzzi.



“El 24 de diciembre, Jaqueline Aguilar Marconi, en representación de Ramos Bolívar, pidió fotocopias simples y legalizadas de todo el proceso de ejecución, pero le entregaron sin la parte en la que se detallaba el remate”, denunció Rivas.



Rivas lamentó que el mismo dueño estaba desinformado del remate, y ni bien se enteró, mandó desde La Paz a Jaqueline Aguilar, a quien le dijeron que tenía cinco días hábiles para apelar el remate. “Esto fue tipo un 20 de diciembre, pero el remate ya estaba hecho, y sin embargo le mintieron en la misma administración del SER”, apuntó.