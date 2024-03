Alcaldía destina Bs 150.000 para un estudio técnico del cordón ecológico

Aclaró que el 46% del total del terreno es de privados , que cuentan con títulos; el 44% son terrenos que eran agrarios y no se conocen los dueños; y el resto, es de propiedad municipal. Agregó que existen normativas municipales, departamentales y nacionales que protegen el cordón ecológico, por lo que los tres niveles del Estado tienen tuición sobre este parque. Por eso, en la reunión que sostuvo con el gobernador suplente, Mario Aguilera, se acordó trabajar para la protección del cordón ecológico.

“Desde mi óptica hay que hacer un plan de manejo. Son Bs 750.000 que he destinado para que se haga el estudio. No quiero improvisar, que los entendidos hagan un estudio y veremos; primero, proteger esa área; segundo, que se haga como en Estados Unidos o Argentina, donde hay parques que mantienen el bosque, pero hay senderos donde la gente hace actividad física, hay ciclovías y centros educativos ambientales, pero no podemos dejarlo botado como está”, señaló.