Alcaldía reglamenta ley de movilidad y fija multas para conductores particulares, que ya cobra Tránsito

En medio de los anuncios de reordenamiento, el Gobierno Municipal aprobó el reglamento de la Ley de Movilidad Urbana, que norma no solo al transporte público, sino q ue también establece sanciones económicas por infracciones viales para los conductores particulares, que van desde los Bs 50 hasta los Bs 500.

Son consideradas infracciones muy graves no respetar los límites de velocidad, hacer uso del teléfono móvil o cualquier dispositivo digital que distraiga la atención del conductor, circular sin placa de control vehicular, entre otras disposiciones. Las sanciones van desde Bs 200 hasta Bs 500. También se establecen normas y sanciones para los peatones y para los conductores del transporte urbano de todas las modalidades.

Aplaude la intención del Gobierno Municipal de retomar competencias en tema de transporte y seguridad vial, pero insiste en que no puede hacerlo sin consenso. La Alcaldía señala que el plan de ordenamiento entró en marcha con el control a los trufis, con la colocación cámaras de vigilancia y con el registro de los vehículos y c hoferes. El alcalde Jhonny Fernández insistió en que el registro es el “primer paso hacia el reordenamiento del transporte público porque permitirá contar con datos exactos de las unidades que operan en la ciudad”.

Tránsito El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Carlos Oporto, señaló que no conocen la reglamentación aprobada y, aunque el municipio se apega a la autonomía municipal establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), tendría que verse el tema de sancio nes. “Vamos a basarnos en el Código de Tránsito, que se nos ha facultado por muchos años”, remarcó.

También indicó que se tendrá que ver este tema cuando el municipio pida apoyo a la Policía, porque en la extensión de boletas digitales de infracción se la hace en aplicación del Código de Tránsito. “Ellos solos no van a poder ejecutar, va haber un conflicto de normas, porque como Policía cumplimos siempre la norma nacional”, manifestó. Considera que esto se hizo sin el debido consenso.

GRAVES Reincidencia en una infracción leve. Circular transportando cargas excesivas y sin cumplir con el horario establecido por la autoridad municipal competente. Utilizar la vía pública para efectuar reparaciones salvo en casos de emergencia y permiso excepcional. No señalizar todas las maniobras con la debida antelación o anticipación al resto de los ocupantes de la vía, entre otras transgresiones. Sanciones: primera vez, Bs 50; segunda, Bs 100; y tercera, Bs 200.

MUY GRAVES

Reincidencia en una infracción grave. No respetar los límites de velocidad establecidos por la autoridad

competente en materia de tránsito y transporte. Hacer uso del teléfono móvil o cualquier dispositivo digital que distraiga la atención del conductor. Estacionarse en

áreas restringidas o de reserva oficial. Circular sin placa de control vehicular, sin ningún justificativo legal alguno. No cancelar multas municipales por el incumplimiento

de leyes vigentes. No cancelar la tasa correspondiente, por el uso de estacionamiento en vía pública, y

otras.