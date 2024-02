Alcaldía y personal de salud se sientan a negociar contratos hoy

La semana pasada se puso en riesgo la atención de 24 horas en centros de salud de primero y segundo nivel, luego de que los despidos y la no renovación de contratos obligaran a cerrar salas y a reducir servicios.

Anzoátegui dijo que desde la Alcaldía se manejaron dos versiones que se contradecían, sobre las razones para despedir, y para no recontratar. “Por un lado decían que hubo problema con los papeles, y por el otro que no había los recursos suficientes”, indicó.

Leonor Flores, de parte del Colegio de Enfermeros, explicó que todo el personal no recontratado es alrededor de 125, y que con los despedidos se acerca a los 200. “Sin embargo, ellos (la Alcaldía), hablan de 30)”, cuestionó, y criticó el rol de Fesirmes.

Según Flores, los que han reclamado por la recontratación y los derechos de este personal de salud son los colegios de enfermeros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., pero Fesirmes “ni siquiera apareció”.

Para Flores, pasa algo raro con Fesirmes, porque ya el año pasado “no los quiso inscribir, dicen que defienden solo a sus agremiados, quiere decir que sabían que no los iban a contratar, por eso no los quisieron recibir, y esos profesionales no sabían dónde ir, y a las personas naturales nadie les hace caso.