Alegría para el cuerpo, medicina para el alma

¿Quién no se ha sentido mejor anímicamente, luego de escuchar la música que le gusta? ¿Quién no ha podido llevar de mejor forma los más duros momentos de su vida, gracias a que conectó con las canciones de alguien, a quien probablemente nunca llegue a conocer, pero que reflejaban a la perfección sus emociones? Decía Friedrich Nietzsche que la vida sin música sería un error.

Particularmente, la música me energiza, me ayuda a recargarme. Es un disparo de vitalidad imprescindible para mí, que puede elevar mi espíritu a otros niveles, pero quiero ir un poco más allá: según un estudio publicado por investigadores del Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine del Hanover University of Music, Drama, and Media, demostró que la práctica de intervenciones musicales —es decir, desde escuchar música, cantarla y así como la musicoterapia— puede generar grandes mejoras en la salud mental, así como también en la salud física y calidad de vida de las personas.