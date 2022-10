Alenir Echeverría celebra 38 años de vivir para la música oriental

No hay rincón de Bolivia donde no hubiera retumbado la potente voz de Alenir Echeverría (54), llevando a lo más alto la música oriental. Han transcurrido 38 años de la primera vez que la artista cruceña tomó un micrófono, por accidente como ella cuenta, para no soltarlo más.

“Yo siempre digo que empecé a trabajar en la música por accidente. Me salí de casa y solo había dos cosas que sabía hacer bien: cocinar y cantar, y me decidí por el canto”, recuerda sobre sus inicios forzosos, a los 16 años, cuando integró el trío Trigal, con el que actuaba en los boliches más famosos y reconocidos de la época, como Number One y My Way.