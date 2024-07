Alerta frente al consumo de drogas en Bolivia

En 2023 ya se decomisó el primer lote de fentanilo en el país, pero no hay reportes objetivos y claros acerca de su consumo ni se informa con periodicidad acerca del decomiso de estas sustancias.

La situación es preocupante y debe merecer la máxima atención de las autoridades, porque se extraña una intensiva campaña de prevención y de rehabilitación. Para recuperar a las personas que caen en la adicción de cualquier estupefaciente son conocidos los esfuerzos de centros dirigidos por civiles y organizaciones religiosas. No obstante, es preciso destinar recursos económicos y diseñar estrategias sostenidas. Hay mucha oferta de drogas y la niñez y juventud deben tener herramientas fuertes para no caer en el ciclo del uso de estupefacientes. Que no quede desvalida la población frente al acecho de las mafias de narcotraficantes que no solo exportan la droga, también la distribuyen dentro del país.