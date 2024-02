Alertan menor producción de alimentos por la falta de dólares

Incertidumbre. Esa es la sensación que experimentan los participantes de la cadena agroindustrial del país debido a la escasez de dólares. Esta situación se convierte en un obstáculo para los importadores de insumos, maquinarias agrícolas e incluso para los propios productores. A ello se suman las restricciones a las exportaciones, la disminución del precio de la soya y los problemas en el abastecimiento de combustibles. Estos elementos, especialmente el primero, ponen en riesgo la producción de alimentos en 2024. No obstante, el Gobierno asegura que respalda y continuará apoyando al sector agrícola.​

Estas son las conclusiones a las que llegaron los participantes de la agroindustria, que formaron parte de una mesa de análisis denominada Perspectivas del Agro 2024: Servicios, Retos y Oportunidades, organizada por EL DEBER.

En este espacio periodístico participaron el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), además de empresas como Interagro, Saci, Bayer, Christian Automotors, y la Facultad de Agropecuaria y Veterinaria de la Universidad Evangélica de Bolivia (UEB).

Importancia del sector

En este espacio, el IBCE, a través de su gerente, Gary Rodríguez, destacó la importancia que tiene el sector como generador de divisas.

Detalló que desde 2006 hasta 2023, la cadena oleaginosa exportó 34 millones de toneladas, generando ingresos por $us 16.000 millones. Otro dato aportado por Rodríguez se refiere a la importancia que ha cobrado Santa Cruz para las agroexportaciones bolivianas.

En 2005, el 79% de las ventas externas del sector provenían de este departamento.

Sin embargo, en los últimos años, este porcentaje ha crecido exponencialmente, llegando al 87% en 2023. Por ejemplo, en 2022, Bolivia exportó $us 3.108 millones de productos agropecuarios, y Santa Cruz aportó con $us 2.705 millones.

Falta de divisas

Uno de los elementos centrales que surgió en el análisis fue la escasez de dólares, que afecta a los importadores de insumos y los de maquinaria agrícola.

Estos subsectores primarios incluso suplen a la banca al financiar a los productores, actualmente enfrentando tasas por transferencias en dólares del 25 al 26%.

Eduardo Nostas, vicepresidente de Interagro, explicó que las importadoras abastecen con insumos agrícolas al 60% de los costos de producción del sector, financiando también al 90% de los productores “de manera ágil”, lo que incluye asesoramiento técnico gratuito con un equipo de ingenieros agrónomos compuesto por cerca de 1.000 profesionales en el área productiva.

En 2023, las importaciones totales realizadas por estas empresas alcanzaron los $us 334.641 millones, con un 52,17% proveniente de China. Considerando el crédito del proveedor a 180 días, las necesidades de divisas para pagar la actual campaña de verano ascienden a $us 153 millones, distribuidos en enero ($us 41 millones), febrero ($us 34 millones), marzo ($us 24 millones), abril ($us 31 millones) y mayo ($us 23 millones).

En este sentido, estas empresas están actualmente buscando la manera de honrar sus compromisos con sus proveedores, ya que no pueden incurrir en impagos que llevarían a la cancelación de los créditos para las empresas y perjudicarían las siguientes campañas.

Desde Bayer, explicaron que, debido a la escasez de divisas y la sequía, deben priorizar los productos a importar.

Los bancos ofrecen préstamos en bolivianos, pero es necesario convertirlos a dólares, lo cual tiene un costo del 20% al 25%.

Si se aplica el porcentaje, los productores se verán obligados a aumentar los precios de los alimentos, generando un efecto en cadena, ya que Bayer participa en el suministro de insumos, señaló Marcos Méndez, representante de técnicos de ventas de Bayer Bolivia.

Luis Enrique Gil, gerente de la unidad de Negocio Agrícola de Saci, señaló que las comisiones bancarias se llevan hasta el 50% de las utilidades brutas de las importadoras de maquinaria agrícola.

Explicó que 2023 fue un año récord en ventas, pero malo en rentabilidad debido al aumento de las tasas bancarias. Ahora la situación es más complicada, ya que las comisiones aumentarán del 7% al más del 25%.

Esta situación ha llevado a que algunas compañías no ofrezcan créditos directos y que el precio de las maquinarias aumente hasta un 25%.

Muchas personas, previendo este escenario en 2023, han optado por comprar maquinaria para proteger su capital.

Actualmente, las empresas han solicitado ampliar los plazos de pago a sus proveedores.

Aunque la liberación del IVA a la importación de maquinaria ha sido de ayuda, la escasez de dólares sigue siendo demasiado fuerte, y muchos productores ahora se encuentran en mora.

Esta misma situación se repite en otras importadoras de maquinaria. Claudio Jacir, gerente de marca de Christian Automotors, explicó que están teniendo costos de transferencias que han alcanzado niveles máximos del 25 o 26%.

Roberto Pérez, de Unión Agronegocios, observó las políticas de cupos a las exportaciones y advirtió que los insumos subirán hasta más del 20% si no se hace algo al respecto.

Exportación de carne

Retos de 2024 y regulaciones

A pesar de la importancia que ha cobrado el sector, las perspectivas para este año no son alentadoras. Edilberto Osinaga, gerente de la CAO, explicó que en 2024 habrá una reducción de hasta un 10% en la producción debido a la sequía.

“Los rendimientos no serán los mejores, y ahora tenemos los rendimientos más bajos de la región”, afirmó Osinaga.

Entre los granos con menor producción está el maíz, cuyos rendimientos están entre las 2,6 toneladas por hectárea, un parámetro inferior a los rendimientos de entre 5 y hasta 7 toneladas por hectárea de Argentina, Brasil y Paraguay.

Bolivia ha tenido históricamente un déficit de este grano, que solía ser cubierto por la importación legal e ilegal desde Argentina.

Sin embargo, la situación económica cambiaria de Argentina ha cambiado, y la proyección es que el déficit sea superior a las 600.000 toneladas.

Pero ahora el panorama en Argentina es diferente, porque hay menos restricciones a los exportadores, a pesar de la subida del tipo de cambio oficial, lo que motiva a exportar a mercados externos lejanos al nuestro, indicó Osinaga.

Jorge Amantegui, presidente de Caniob, explicó que la industria oleaginosa enfrenta desafíos significativos, como la incertidumbre en el mercado internacional, bloqueos logísticos y regulaciones gubernamentales en el mercado interno, aunque busca mejorar a través de avances en biotecnología y mayores rendimientos.

El ejecutivo dijo que la industria opera bajo resoluciones ministeriales que imponen precios regulados para la harina de soya y cascarilla en el mercado interno.

Gobierno dice que el Banco Unión puede ayudar a las importadoras

El viceministro de industrialización, Luis Siles Castro, informó sobre la reunión entre el Gobierno y representantes del sector agropecuario boliviano. Durante este encuentro, detalló las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo para asegurar el suministro de insumos y garantizar la estabilidad económica en el país.



La autoridad destacó la estrecha colaboración entre el Gobierno y la banca privada para facilitar el acceso a financiamiento, con más de $us 300 millones disponibles en bancos y $us 200 millones destinados a respaldar las compras de insumos para el sector agropecuario.

En relación con las restricciones a las exportaciones, Siles señaló que se logró reducir significativamente los tiempos de entrega de certificados de exportación en un 50%, comparado con años anteriores. Esta medida busca agilizar la salida de productos al mercado internacional y facilitar el acceso a divisas.

El viceministro aseguró que desde el Estado se están abriendo mercados tanto internos como externos. “Estamos aperturándonos a ampliar la oferta exportable. Nuestra canciller Celinda Sosa está trabajando en Europa, Asia y Latinoamérica para habilitar nuevos mercados para el país”, afirmó.





Respecto al acceso a dólares, indicó que el Banco Unión, entidad estatal, actuará como interfaz para facilitar transacciones en dólares, beneficiando tanto al sector farmacéutico como al agropecuario. Se busca reducir procedimientos administrativos y respaldar la importación de insumos de manera eficiente.

“Nuestro Banco Unión está abierto, aperturado, para poder ser el interfaz, para poder traer insumos, pero también para poder apoyar en las exportaciones a la industria nacional”, añadió el viceministro.

Además, informó que se están construyendo más de 150 industrias a nivel nacional, incluyendo plantas de biofertilizantes, biopesticidas y otros agroinsumos, con el objetivo de que el país no dependa de las importaciones.

Edilberto Osinaga, gerente de la CAO

Para 2024, la expectativa no es alentadora, porque tenemos una reducción aproximada del 8 al 10% en la producción. El efecto de la sequía no solo hizo que tengamos una reducción de la superficie, si no también que haya una merma en los rendimientos. Eso vamos a ir proyectando conforme avance el ciclo de los cultivos. Estamos hablando de que los rendimientos no van a ser los mejores, Como en 2023, cuando la producción fue bastante aceptable”.



Roberto Pérez, director de Unión Agronegocios

Tenemos diez millones de ganado bovino, la mayor parte es ganadería de carne. Unos 1.700 ganaderos tienen más de 1.000 cabezas esa es la mitad del hato, la otra mitad está en manos de los pequeños ganaderos. El 70% del ganado se divide entre Santa Cruz y Beni y unas 70.000 familias dependen de la pecuaria, una industria que debe existir en un contexto donde el desarrollo tecnológico, las inversiones y la búsqueda de mercados conviven con un modelo económico determinado”.

Jorge Amantegui, gerente de la Caniob

Bolivia es un tomador de precios, es decir, los costos los vemos en el mercado internacional. Los commodities los establecen y ahí no podemos hacer más que tomar esos precios, tanto para hacer la referencia al pago del grano, como para poder exportar nuestros subproductos, que son la harina, el aceite, harina y aceite de soya, que básicamente van a la Comunidad Andina, que es nuestro principal mercado”.

Eduardo Nostas, vicepresidente de Interagro

El Banco Unión dice que puede operar con yuanes, pero resulta que uno quiere pagar, digamos un millón de dólares en yuanes nos dicen: “Disculpen, no tenemos dólares” ¿Y sabe por qué es eso? Porque ellos tienen que comprar la moneda china con los dólares, no lo pueden hacer con bolivianos. Entonces, y discúlpenme, es un chiste completo la propuesta que hacen desde el Gobierno. No es algo que se pueda aplicar y que sea factible para las transacciones internacionales”.

Richard Paz, vicepresidente de Anapo

El sector soyero representa un 4,42% del PIB de Bolivia, datos al tercer trimestre del año 2023. Es el tercer sector en exportación, después de hidrocarburos y minerales con un 16%. De las exportaciones no tradicionales, la soya representa el 60%. Y en exportación, es casi similar a los hidrocarburos, que en 2023 fueron un 19%, la soya el 16%, pero si le sumamos girasol, se llega al 17%. Estamos al 2% de lo que son los hidrocarburos, o sea que es un peso específico bastante importante.”

Édgar Talavera, decano de la UEB

Es importante el uso de la biotecnología, pero también es importante que el productor conozca otras técnicas. Es cierto que el trabajador del campo muchas veces está solo, pues no hay buenos programas de investigación y si los hay son realizados por las empresas privadas. Esta falta de conocimiento provoca malas prácticas productivas, algo que provoca mayores costos de producción. En este aspecto, el rol de las universidades es fundamental”.

Luis Enrique Gil, gerente SACI-AGRO

El 2023 fue un año histórico en ventas de maquinaria agrícola, sin embargo, fue el peor en utilidades ya que más del 50% se la llevaron las comisiones bancarias, lo que nos permitió cubrir nuestras obligaciones con los proveedores que nos dan un crédito a seis meses a un costo de las comisiones de un 6% o 7%, pero la semana pasada pagamos un 22%. Esa diferencia no la podemos pasar a nuestro cliente que ya compró su maquinaria hace cuatro meses”.

Marcos Méndez, jefe de Ventas Bayer Bolivia

En Bolivia hay un gran potencial que me sorprendió; particularmente, en lo referido a la producción de soya. Nuestro negocio es la biotecnología, un tema que se debate constantemente en el país, pero que no avanza. El tema del clima es un aspecto que nos preocupa, pues la falta de lluvias ha provocado un retraso en la cosecha y eso va a determinar un escenario particular al que los productores deberán hacer frente. Clima y financiamiento son los puntos a trabajar”.

Gary Rodríguez, gerente del IBCE

Para crear una fuente de empleo en el sector de hidrocarburos extractivo se necesita un millón de dólares. Pero con 10.000 dólares en el sector agrícola se genera un empleo. La apuesta del país debería venir por este lado. Sin dejar de ser lo que se tiene que hacer en exploración, explotación, industrialización de hidrocarburos. Entonces, se debería apoyar más al sector agropecuario porque el efecto multiplicador definitivamente es incontrastable con lo que son los sectores extractivos”.

Claudio Jacir, Christian Automotors

Bolivia, en la actividad agroindustrial, es un país importador por lo que tener un dólar paralelo y unas comisiones de transferencia tan altas que impactan de manera directa en los costos, y en la disponibilidad de insumos y maquinarias. Esta situación impacta de manera directa en el valor del producto final que se incrementó un 15%. La consulta es ¿los productores están en condiciones de pagar estos costos altos? Sin duda que no lo están y es un punto que el Gobierno debe trabajar”.