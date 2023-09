Alertan que avasallamientos se intensifican durante la etapa final de saneamiento

La semana pasada, la cacique Rodríguez interpuso una demanda de declinatoria de jurisdicción y competencia, que un juez público mixto de San Ignacio de Velasco, declaró procedente. “Esto surgió porque el INRA entró con interculturales en horas de la noche y los comunarios se molestaron, se reunieron y les dijeron que no iban a permitir el ingreso a sus comunidades, peor aún porque no habían coordinado con ninguna autoridad de la comunidad”, explicó el abogado que asesora a los comunarios, Carmelo Céspedes.

Eulogio Núñez, director nacional del INRA, en pasados días indicó que el 92% de las tierras en el territorio nacional ya están saneadas -no brindó datos en hectáreas- y el 8% restante son 8,5 millones de hectáreas. “De esa cantidad, 5,1 millones de hectáreas están paralizados por conflictos que tienen que ver con sobreposición de derechos”, explicó.

Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente ( CAO ), José Luis Farah, el problema ya no es el saneamiento en sí, por el avance que tiene el INRA, lo grave es que los avasallamientos se están dando en propiedades saneadas y en plena producción. “Lo que aquí amerita es un cambio de actitud del Gobierno frente a la acción violenta de grupos organizados, que dicen representar movimientos sociales. El derecho propietario es inviolable según la CPE, la tierra es un bien común pero no una mercancía, la invasión de propiedades pone indudablemente en riesgo la producción de alimentos”, dijo Farah.

Al mismo tiempo, consideró que “es evidente que el sector agropecuario , así como el de todo el pueblo boliviano está afectado por una justicia que no funciona como corresponde, toda vez que en caso de darse un acto delictivo como el avasallamiento , con agravantes como el uso de armas de fuego, el secuestro y hostigamiento a los propietarios de tierras en producción, que tiene que ser castigado con la cárcel, vemos con mucho asombro la impunidad de la que gozan los que cometen este ilícito, lo cual ocasiona que los casos de avasallamiento se incrementen y se tornan más violentos y van a acompañado con el robo, amenazas lesiones, estafas y demás”, aseveró.

Al mismo tiempo, Vargas subrayó que desde el año 2010 la política agraria del Gobierno ha dejado de privilegiar la titulación de tierras a favor de comunidades indígenas y ha tomado como prioridad la titulación a favor de comunidades interculturales de campesinos. “Esto tiene que ver con una política gubernamental por apostar por otro modelo, no el modelo que establecía la revolución comunitaria de la tierra del año 2006, sino volver a un modelo en el que, a partir de la individualización de la tierra, se pueda promover y fortalecer el modelo de desarrollo vinculado a la agroindustria”, añadió.

Según el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, hasta el momento el INRA ya saneó alrededor de 100 millones de hectáreas y lo que resta está en áreas periurbanas, que son las más complejas por la densidad predial. “Son áreas de alto valor comercial, que son fuertemente disputadas y, por eso, el INRA las dejó para lo último. Lamentablemente no hay transparencia, hace bastante tiempo no se informa sobre las superficies saneadas y la situación en la que van quedando”, aseveró.